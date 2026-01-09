Mark Keller lehnte seine "Der Bergdoktor"-Rolle zunächst ab

Mark Keller (60) wollte seine Der Bergdoktor-Rolle tatsächlich erst ablehnen – und erzählt jetzt, warum. In der ZDF-Reportage "Backstage – Der Bergdoktor", abrufbar in der ZDF-Mediathek, blickt der Schauspieler auf seinen Start als Dr. Alexander Kahnweiler zurück und gibt offen zu, dass ihm die Figur anfangs zu nichtig erschien: "Ich muss sagen, ganz zu Anfang habe ich diese Rolle abgelehnt. Ich wollte sie nicht machen, weil sie viel zu klein war." Seit 2008 steht Mark an der Seite von Hauptdarsteller Hans Sigl (56) in Ellmau vor der Kamera, aus dem einstigen Konkurrenten des "Bergdoktor" wurde dessen bester Freund. Ein Fan bringt es in der Doku auf den Punkt: Mark sei "mit Abstand der Witzigste in der ganzen Serie". Ab Donnerstag, 8. Januar, legt das ZDF mit der 19. Staffel nach und zeigt wöchentlich acht neue Folgen.

Inzwischen genießt der Musiker und Schauspieler jede Sekunde als Chefarzt mit Ecken und Kanten: "Diese Rolle macht mir Spaß, weil ich eben was an der Klatsche habe. Kahnweiler spricht ja nicht so wie ein normaler Arzt, sondern hat immer diesen komischen Duktus mit diesem Martin", lachte der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer aus Staffel 17. Der Satz "Martin, mein einziger Freund" ist längst zum Running Gag geworden. Am Set herrscht dabei hör- und sichtbar beste Laune. "Es gibt kaum einen Kollegen, mit dem ich so viel und so gerne lache wie mit ihm – fast Liebe, kann man sagen", schwärmte Hans in "Backstage – Der Bergdoktor". Gemeinsam sorgen die beiden auch online für Lacher: Ihre Aufzugvideos in schwäbischer Mundart sind zum kleinen Kultformat geworden, wie Hans erzählte: "Die Leute mögen das ganz gern, glaub ich."

Abseits der Kulissen pflegen Mark und Hans eine Freundschaft, die von Humor und Vertrauen lebt. Der Schauspieler teilt gerne Einblicke, sei es von Dreharbeiten am Wilden Kaiser oder aus dem Studio, wenn er an neuer Musik arbeitet. An runden Jubiläen blickt er oft dankbar auf seinen Lebensweg und die Menschen, die ihn geprägt haben – wie seine Oma. Nähe zu den Fans sucht der TV-Liebling nicht nur bei Bergfesten in Tirol, sondern auch in den sozialen Medien, wo ihn spontane Clips nahbar machen. Privat ist Mark stolzer Vater zweier Söhne aus der Ehe mit seiner langjährigen Partnerin Tülin. Nach einer langen Trennungsphase wurde die Ehe schließlich auch offiziell beendet. Obwohl die beiden bereits seit 14 Jahren getrennte Wege gehen und Mark inzwischen mit einer neuen Partnerin liiert ist, sah er lange keinen Anlass, die Scheidung durchzuführen.

IMAGO / pictureteam Mark Keller, Schauspieler

Getty Images Hans Sigl, September 2011

Getty Images Mark Keller, Schauspieler