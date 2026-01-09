Dann erscheint endlich die "Love Is Blind"-Hochzeitsfolge

Seit dem 8. Januar 2026 läuft die zweite Staffel von Love Is Blind Germany auf Netflix – und die Spannung steigt. Mit den bereits veröffentlichten ersten acht Folgen konnten Fans das emotionale Beziehungsdrama der teilnehmenden Singles verfolgen, die sich, ohne sich jemals gesehen zu haben, ineinander verliebten. Doch der Höhepunkt des Experiments – die berüchtigte Hochzeitsfolge – war bisher nicht abrufbar, da sich Netflix für einen sogenannten Split-Release entschied. Das Warten hat aber bald ein Ende: Die heiß ersehnte Folge neun, in der die finalen Hochzeiten entweder bestätigt oder abgesagt werden, wird am 15. Januar ab 9:00 Uhr auf der Streaming-Plattform verfügbar sein. Im Fokus der Episode stehen dann laut TV Movie die Paare Andi und Yasmin, Gunnar und Josy sowie Konstantin und Jessi, die ihre endgültige Entscheidung treffen müssen.

Das erste Folgenpaket bestand aus acht Episoden und wurde bereits am Donnerstag bereitgestellt, damit Fans das Drama in den sozialen Medien ausgiebig diskutieren können. Die zweite Ladung "LiB Germany" startet dann direkt mit der lang erwarteten Hochzeitsphase, die oft zu den emotionalsten Szenen der Show führt. In den vergangenen Staffeln von "Love Is Blind" gab es in dieser Phase immer wieder überraschende Wendungen und Sequenzen voller Tränen und Zweifel, die den Teilnehmern und Zuschauern gleichermaßen nahegingen. Zusätzlich zum Finale wird es später auch eine Reunion-Folge geben, deren Veröffentlichungstermin allerdings noch nicht bekannt ist.

Die deutsche Version von "Love Is Blind" folgt wie das internationale Format Singles, die sich anfänglich nur durch Gespräche verlieben und später entscheiden müssen, ob sie ihre Partner im realen Leben heiraten möchten. Auch in dieser Staffel nehmen Vertreter aus den verschiedensten Berufsgruppen teil. Zum diesjährigen Cast zählen unter anderem Verkaufsleiterin Jessi, IT-Beraterin Yasmin und Pflegefachfrau Andrea, die in den Pods gemeinsam mit anderen auf der Suche nach der großen Liebe sind. Fans dürfen gespannt sein, wie die Hochzeitsentscheidungen der Paare ausfallen und ob die vermeintlich blind erlangte Liebe am Ende tatsächlich den Weg ins echte Leben findet.

Netflix / Eren Karatas Daniel und Hanni beim "Love Is Blind: Germany"-Finale

Netflix Die Kandidatinnen von "Love Is Blind: Germany" 2026

Netflix / Paul Huttemann Ilias Pappas und Alina Rothbauer, "Love Is Blind: Germany"-Paar