Dieser Song von Taylor Swift bricht jetzt Rekorde ohne Ende

Taylor Swift (36) hat es schon wieder getan – und diesmal schreibt sie Chartgeschichte: Die Sängerin stürmt mit ihrem Hit "The Fate of Ophelia" zum Jahresbeginn an die Spitze der Billboard Hot 100 zurück und hält sich dort jetzt zum neunten Mal auf Platz eins. Damit verdrängt sie ihren eigenen Rekordhalter "Anti-Hero", der es auf acht Wochen gebracht hatte. Der Triumph spielt sich in den USA ab und folgt auf ein kurzes Absacken des Songs über die Feiertage, als zahlreiche Christmas-Klassiker die Listen dominierten. Seit dem 26. Dezember zieht "The Fate of Ophelia" nun wieder an – im Streaming, im Radio und an der Kasse.

Billboard meldet für die Chartwoche 18,3 Millionen offizielle Streams, ein Plus von 9 Prozent. Die Radio-Reichweite springt auf 60,7 Millionen Hörerinnen und Hörer, 12 Prozent mehr als zuvor. Bei den Verkäufen geht es sogar steil nach oben: 30.000 Downloads in den USA bedeuten ein Wachstum von 779 Prozent. Mit dem erneuten Nummer-eins-Erfolg summiert Taylor inzwischen 13 Spitzenreiter in ihrer Karriere, womit sie auf Platz vier in der Geschichte der Hot 100 rangiert. Insgesamt stand die Musikerin 45 Wochen an der Spitze. Bemerkenswert: Sie hat nun in elf verschiedenen Jahren einen Nummer-eins-Hit gelandet – 2012, 2014, 2015, 2017, 2020 bis 2024 sowie, dank "The Fate of Ophelia", auch 2025 und 2026. Den Langzeit-Bestwert hält weiterhin Mariah Carey (56), die es auf 22 verschiedene Chartjahre bringt, vor allem dank "All I Want for Christmas Is You".

Abseits des Studio- und Charttrubels ist bei Taylor auch privat einiges los. Die Pop-Ikone ist mit Travis Kelce (36) verlobt, dem Football-Star, und plant für den Sommer die Hochzeit. Während die Sängerin zwischen Tour, Aufnahmesessions und Preisverleihungen pendelt, nutzt das Paar gemeinsame Auszeiten für Familienzeit und Freundeskreis – kleine Ruhepole in einem sonst durchgetakteten Alltag. Fans schätzen an Taylor ihre Hands-on-Mentalität bei Projekten und die sichtbare Nähe zu ihrem Umfeld. Travis begleitet sie regelmäßig zu Terminen, sie wiederum taucht bei seinen Spielen auf – ein Wechselspiel, das beiden wichtig ist und ihren vollen Kalendern einen persönlichen Anker gibt.

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Exklusive Target-Vinyl von Taylor Swifts Album "Life of a Showgirl" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024