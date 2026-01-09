Patrick Mahomes zeigt sich kryptisch nach dem Kreuzbandriss

Patrick Mahomes (30), Quarterback der Kansas City Chiefs, hat seine Fans nun mit einem mysteriösen Instagram-Post in Aufruhr versetzt. Am 5. Januar teilte der NFL-Star zwei eindrucksvolle Bilder: Auf dem ersten verlässt er mit gesenktem Kopf das Spielfeld, auf dem zweiten schwebt er dynamisch mit dem Football durch die Luft. Die einzige Bildunterschrift: ein Uhrensymbol. Der kryptische Beitrag löste nun Spekulationen über ein mögliches Karriereende oder aber ein bevorstehendes Comeback aus.

Patrick hatte sich am 14. Dezember im Spiel gegen die Los Angeles Chargers das linke Kreuzband gerissen, nachdem ihn Defensivspieler Da'Shawn Hand nach einem Wurf zu Boden brachte. Laut OK! wurde er bereits einen Tag später operiert. In einem Post auf X zeigte sich der Superstar anschließend sichtlich gezeichnet, aber entschlossen: "Ich weiß nicht, warum das passieren musste. Und ich will ehrlich sein: Es tut weh", schrieb er und bedankte sich für die vielen Genesungswünsche. "Aber alles, was wir jetzt tun können, ist, auf Gott zu vertrauen und jeden Tag aufs Neue anzugreifen." Seinen Fans versprach er: "Ich werde stärker denn je zurückkommen."

Privat kann Patrick in dieser schweren Phase auf sein starkes Umfeld zählen. Ehefrau Brittany Mahomes gibt regelmäßig Einblicke in den Familienalltag mit den gemeinsamen Kindern und zeigt, wie sehr der Sportler auf dem Weg der Genesung unterstützt wird. Erst zum Jahreswechsel posierte der Football-Star trotz Bandage und Krücken gut gelaunt mit Brittany und den Kindern. In einem früheren Interview erklärte Patrick laut OK! zudem, dass er so lange spielen wolle, wie er kann – solange er und seine Familie Freude daran haben. Unter seinem aktuellen Instagram-Post sammeln sich derweil zahlreiche Genesungswünsche von Fans und Kollegen, die überzeugt sind: Patrick Mahomes wird schon bald wieder auf dem Spielfeld stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kids, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes heizt den Fans der Kansas City Chiefs ein