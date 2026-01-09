Bei der Geburt von Hannah Kerschbaumer gab es Komplikationen

Hannah Kerschbaumer (33) hat Grund zur Freude, denn die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihre Tochter erblickte vor Kurzem das Licht der Welt, doch die Geburt verlief nicht ganz so reibungslos wie erhofft. Im Gespräch mit Promiflash berichtete die zweifache Mama: "Leider gab es ein paar Komplikationen, die wir jedoch aktuell noch aufarbeiten und zu denen ich mich auch erst mit allen Informationen äußern möchte, da Geburten ja immer sehr individuelle Verläufe sind."

Der Reality-TV-Star verriet ferner, dass er nicht wieder zu Hause ist. Daher habe Hannah sich noch nicht an den neuen Alltag als vierköpfige Familie herantasten können. "Wir sind nun zu viert und ich kann aktuell noch nicht viel dazu sagen, da wir nach wie vor im Krankenhaus sind", behauptete sie. Dennoch zeigte sich die Familienmutter zuversichtlich im Gespräch mit Promiflash: "Aber ich bin ganz optimistisch, dass es ganz wundervoll wird."

Die freudige Nachricht über die Ankunft ihres zweiten Kindes teilte Hannah am 8. Januar mit ihren Fans auf Instagram. Dort postete die frühere Datingshow-Teilnehmerin erste Fotos aus dem Krankenhausbett – direkt nach dem Kaiserschnitt. "Unsere Tochter wurde geboren", schrieb die Influencerin zu den Schnappschüssen, auf denen sie erschöpft, aber voller Erleichterung und Glück zu sehen ist. Gleichzeitig betonte sie, dass vor allem eines jetzt zähle: das Wohl der kleinen Familie.

Instagram / hicallmehannah Influencerin Hannah Kerschbaumer mit ihrer Tochter, Januar 2026

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer hält die Hand ihres Babys