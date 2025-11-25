Neues Glamour-Paar: James Tupper liebt diese Unternehmerin

Schauspieler James Tupper hat eine neue Frau an seiner Seite! Der "Big Little Lies"-Star ist seit wenigen Monaten mit Tina Craig liiert, der Gründerin der erfolgreichen Hautpflegemarke U Beauty. Einen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatte das Paar am 22. November bei der siebten Ausgabe des Fashion Trust Arabia Preises im Nationalmuseum von Katar in Doha. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen die beiden glücklich für die Fotografen posieren. Die Geschäftsfrau zog in einer glitzernden, trägerlosen Robe von Oscar de la Renta (†82) alle Blicke auf sich, während der Schauspieler einen klassischen Smoking zum Besten gab.

Wie ein Insider gegenüber dem Nachrichtenportal verriet, sind James und Tina "sehr glücklich und unglaublich unterstützend in Bezug auf die Arbeit des jeweils anderen". Die Beziehung sei noch frisch, fühle sich jedoch "leicht und locker" an, sagte die Quelle weiter. Das Paar hat die letzten Wochen zunehmend Zeit miteinander in Los Angeles verbracht und dabei das Interesse von Freunden und Brancheninsidern geweckt. Bislang ließen James und Tina ihr Liebesleben eher im Verborgenen spielen, doch erste gemeinsame Auftritte scheinen nun eine neue Entwicklung zu zeigen.

James, der aus Serien wie "Men in Trees" oder "Revenge" bekannt ist, hielt sein Privatleben in den letzten Jahren weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Von 2007 bis 2018 war er mit der Schauspielerin Anne Heche (†53) verheiratet, mit der er seinen Sohn Atlas bekam. 2022 verstarb die US-Amerikanerin nach einem Autounfall in Los Angeles. Auch wenn James und die "Donnie Brasco"-Darstellerin zu diesem Zeitpunkt getrennt waren, war ihr Tod sehr schwer für ihn. "Dieser Schock, dass sie jetzt nicht mehr da ist – jemand, den man wirklich geliebt hat und wirklich sehr, sehr gut kannte – [es ist] unmöglich, schnell darüber hinwegzukommen", offenbarte er 2023 im Gespräch mit People.

Anzeige Anzeige

ActionPress / MediaPunch James Tupper, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Craig und James Tupper, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images James Tupper und Anne Heche mit ihrem Sohn Atlas