"Ein Vorbild": YouTube-Stars trauern um Jan Zimmermann (†27)

Jan Zimmermann ist am 18. November verstorben. Die Nachricht seines frühen Todes löste im Netz eine Welle der Trauer aus. Auch viele YouTube-Kollegen nehmen nun von dem Gewitter im Kopf-Star Abschied. Rewi (32) schreibt in seiner Instagram-Story: "Mach's gut. Du warst einer der nettesten, freundlichsten und liebsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte." Zudem teilte er ein gemeinsames Foto von sich mit Jan und seinem Freund Tim Lehmann. Der Streamer MontanaBlack (37) verabschiedete sich mit einfachen, aber bewegenden Worten: "Ruhe in Frieden."

Auch die Back-Creatorin Sallys Welt (37) kommentierte einen Beitrag auf Social Media: "Oh Gott, das ist so tragisch. Ruhe in Frieden." Chris Tall (34), der mit den "Gewitter im Kopf"-Jungs mehrfach gearbeitet hatte, widmete seinem verstorbenen Wegbegleiter ebenfalls rührende Worte. "Ach Jan, das macht mich so traurig. Du warst so ein Vorbild für so viele Menschen und hattest so ein großes Herz. Was für ein Sche*ßjahr. Ruhe in Frieden." Den Beileidsbekundungen schlossen sich außerdem LionT (33), Leo Alino, Marco Strecker (23), Yonca Hagen und viele weitere Netzbekanntheiten an.

Jans Tod wurde am gestrigen Montag bekannt. Seine Angehörigen meldeten sich einige Stunden danach in den sozialen Medien und berichteten: "Leider wurde uns als Angehörigen die Möglichkeit genommen, uns während der Trauer zu äußern. Jan ist sehr plötzlich und unerwartet am 18. November an einem epileptischen Anfall verstorben." Was ihnen bleibt, sei die Erinnerung an einen humorvollen, ehrlichen Menschen mit einem großen Herzen. "Für immer geliebt, für immer unvergessen, wir lassen dich gehen, aber niemals los", hieß es in dem Statement.

Instagram / janzett98 Jan Zimmermann in Singapur

Instagram / rewinstagram Jan Zimmermann, Rewi und Tim Lehmann, August 2019

