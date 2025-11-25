Ex-Fußballprofi Roman Weidenfeller verrät Beziehungsstatus

Klartext von Roman Weidenfeller am Rande des RTL-Spendenmarathons: Der Ex-Fußballstar feiert Weihnachten ohne neue Partnerin und bleibt vorerst allein. "Weiterhin Single. Zurzeit glücklicher Single", verriet Roman gegenüber dem Sender und machte deutlich, worauf es ihm momentan ankommt. Der frühere Nationalspieler lebt seit Mai 2024 offiziell geschieden von Lisa Weidenfeller. Statt Dates stehen bei ihm Terminkalender, Familie und Vaterpflichten im Mittelpunkt. "Ich kümmere mich um meine Arbeit, besonders um meine Kinder. Das ist das Allerwichtigste, meine Familie und alles Weitere wird dann auf mich zukommen", erklärte er bei offen.

Im Rahmen des Benefiz-Events zeigte Roman zudem, wie sehr ihm Kinder am Herzen liegen – nicht nur die eigenen. Sein Engagement für benachteiligte Kids war an diesem Tag ebenso Thema wie sein Erziehungsverständnis. Er betonte, dass Zuhören der Schlüssel sei, gerade weil sich Bedürfnisse von Kindern und Erwachsenen unterscheiden. "Wichtig ist es, mehr mit der Zeit zu gehen", merkte er an und ergänzte, er versuche, offen zu bleiben, die Themen seiner Kinder ernst zu nehmen. Er möchte mit ihnen auf Augenhöhe sprechen.

Während Roman weiterhin solo durch das Leben geht, gab es bei seiner Ex-Frau längst neue Liebesnews. Lisa verliebte sich ein paar Monate nach der Trennung ausgerechnet in einen weiteren Fußballstar. Kein Geringerer als Arne Maier (26) vom FC Augsburg eroberte ihr Herz. Das Management des Kickers bestätigte die Beziehung der beiden damals gegenüber der Bild-Zeitung. Roman und Lisa waren seit Ende 2023 getrennt und ließen sich im darauffolgenden Jahr scheiden.

Getty Images Ex-Fußballprofi Roman Weidenfeller, November 2025

Getty Images Lisa und Roman Weidenfeller in Köln

Getty Images Roman und Lisa Weidenfeller nach dem WM-Finale 2014