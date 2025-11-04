Beschleunigte Berufung könnte P. Diddys Haftstrafe verkürzen

Sean Diddy Combs (56) bekommt Rückenwind vor Gericht: Eine Bundesrichterin hat seiner Bitte um eine beschleunigte Berufung stattgegeben – und damit die Tür für eine frühere Entlassung geöffnet, berichtet Deadline. Der Rapper, der seit dem 30. Oktober im vergleichsweise locker gesicherten Gefängnis Fort Dix in New Jersey einsitzt, kämpft gegen sein Urteil an. Die Richterin Beth Robinson legte einen straffen Fahrplan fest, die Anhörung ist bereits für April 2026 angepeilt. Diddy, der mit seinem Team um Anwältin Alexandra Shapiro agiert, könnte damit vor Ablauf seiner 50-monatigen Strafe wieder draußen sein. Offiziell vorgesehen ist seine Entlassung derzeit für den 8. Mai 2028.

Konkret ordnete die Richterin an, dass Diddys Eröffnungsbegründung samt Akten bis zum 23. Dezember 2025 fällig ist, die Antwort der Regierung bis zum 20. Februar 2026 und Diddys Erwiderung bis zum 13. März 2026. "Es wird hiermit angeordnet, dass dem Antrag stattgegeben wird", heißt es knapp in der Entscheidung, die laut Deadline dem Team um den Grammy-Gewinner alles gewährt, was beantragt wurde. Diddy war Anfang Oktober zu vier Jahren Haft verurteilt worden, inklusive einer Geldstrafe in Höhe von 430.000 Euro und anschließender fünfjähriger Aufsicht. Zuvor hatte eine Jury in New York ihn am 2. Juli in zwei Punkten der Beförderung zur Prostitution schuldig gesprochen, während er bei schwereren Anklagen nicht verurteilt wurde.

Privat hatte Diddy in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen jenseits der Musik gemacht – als Unternehmer, Party-Gastgeber und Vater von sieben Kindern. Freunde beschreiben den Musiker als jemanden, der in engem Kreis Loyalität großschreibt und familiäre Feste liebt. In Interviews sprach er häufiger darüber, wie wichtig ihm Zusammenhalt sei und dass er Kraft aus seinem Umfeld schöpfe. Auch während der aktuellen juristischen Auseinandersetzungen halten ihm viele aus seinem Umfeld den Rücken frei, kümmern sich um die Familie und versuchen, den Alltag geordnet zu halten. Mit dem Umzug ins Gefängnis Fort Dix, fern vom harten Alltag der U-Haft, hat er nach Angaben seiner Unterstützer wieder einen geregelteren Tagesablauf gefunden.

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Getty Images P. Diddy und Kim Porter sowie Al B. Sure mit Justin, D'Lila, Quincy, Jessie James und Chris, 2018