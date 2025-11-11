Reha statt Gefängnis: P. Diddy will seine Haftzeit verkürzen

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (56), hat während seiner Haftzeit einen bedeutenden Schritt unternommen: Der Rapper nimmt aktuell an einem Reha-Programm teil, das seine Gefängnisstrafe um bis zu ein Jahr verkürzen könnte. Nach seiner Verurteilung wegen Prostitution-Delikten verbüßt er derzeit eine 50-monatige Strafe im Gefängnis von Fort Dix, New Jersey, von der bereits 14 Monate angerechnet wurden. Sein Sprecher Juda Engelmayer bestätigt laut Mirror, dass der Gründer von Bad Boy Entertainment im Rahmen des "Residential Drug Abuse Program" (RDAP) aktiv an seiner Rehabilitation arbeitet und inzwischen in der Gefängniskapelle tätig ist.

Die Vorwürfe gegen Diddy basieren auf Zeugenaussagen, unter anderem von seiner Ex-Freundin Cassie (39), die im Prozess detailliert über die mutmaßlich durch ihn organisierten "Freak-Offs" aussagte – exzessive Sex-Partys mit Sexarbeiterinnen und Drogen. Richter Arun Subramanian machte bei der Urteilsverkündung deutlich, dass der Rapper Frauen, die ihm nahestanden, emotional, physisch und psychologisch missbraucht habe. Diddy entschuldigte sich bei den Betroffenen und nannte sein Verhalten "beschämend und krank". Seine Anwälte haben inzwischen Berufung eingelegt, während er weiterhin auf eine mögliche Begnadigung durch Donald Trump (79) hofft, mit dem er in der Vergangenheit persönliche Kontakte pflegte.

Trotz der belastenden Umstände engagiert sich der Musiker auch innerhalb der Gefängnisgemeinschaft. Neben seiner Arbeit in der Kapellenbibliothek bietet er Kurse mit dem Titel "Free Game with Diddy" an, in denen er Mitinsassen hilft, ihre Selbstsicherheit zu stärken und sich auf das Leben nach der Entlassung vorzubereiten. Schon während seiner früheren Haft in Brooklyn hatte er diese Initiative gestartet. Laut aktuellen Informationen könnte er durch die erfolgreiche Teilnahme am RDAP statt 2028 vielleicht schon früher entlassen werden. Bis dahin teilt er sich eine Unterkunft mit acht weiteren Insassen und versucht, seinen Aufenthalt im Gefängnis so produktiv wie möglich zu gestalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Jahr 1999