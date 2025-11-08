P. Diddy wurde wohl beim Trinken von Knast-Schnaps erwischt

Sean "Diddy" Combs (56) soll hinter Gittern in Fort Dix beim Trinken erwischt worden sein – und das sorgt für Wirbel im Gefängnis in New Jersey. Laut TMZ ging es um selbstgemachten Alkohol, der unter Insassen aus Fanta, Zucker und Äpfeln angesetzt und zwei Wochen fermentiert wird. Beamte bekamen die Sache mit und planten, den Rapper in eine andere Einheit zu verlegen. Nach Informationen mehrerer Quellen wurde diese Entscheidung jedoch zurückgenommen, sodass der ehemalige Musikmogul in seiner bisherigen Einheit bleibt. Die Vorfälle spielten sich nach seiner Verlegung in die niedrig gesicherte Anstalt ab, wo er derzeit seine Strafe verbüßt.

TMZ berichtet, dass Gefängnisverantwortliche zunächst eine interne Umsetzung vorbereiteten, ehe sie den Schritt stoppten. Ein Sprecher der Anstalt erklärte dem Portal, er habe "keine Informationen" zu dem angeblichen Vorfall. Kurz vor seiner Verurteilung hatte Sean vor Gericht seine Nüchternheit betont. In einem Schreiben an den Richter erklärte er laut dem Magazin: "Das alte Ich starb im Gefängnis und eine neue Version von mir wurde wiedergeboren. Das Gefängnis verändert dich oder tötet dich – ich entscheide mich für das Leben." Gegenüber dem Gericht schrieb er außerdem, er sei erstmals seit 25 Jahren nüchtern. Page Six zitierte ihn aus demselben Kontext mit den Worten: "Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann die Zukunft ändern." Sean war im Juli wegen zweier Verstöße gegen den Mann Act schuldig gesprochen und im Oktober zu 50 Monaten Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde ihm die Teilnahme an Programmen zu Sucht- und psychischer Gesundheit auferlegt sowie eine Geldstrafe von 435.085 Euro.

Abseits der juristischen Schlagzeilen betonte der Musiker zuletzt immer wieder seinen persönlichen Wandel und eine "spirituelle Neujustierung", wie er es in seinen Briefen formulierte. Der Unternehmer ist Vater von sieben Kindern und pflegt enge familiäre Bindungen, über die er in Interviews in der Vergangenheit offen gesprochen hat. Menschen, die ihn seit Jahren begleiten, beschreiben ihn häufig als jemanden, der Netzwerke knüpft und Beziehungen pflegt – eine Eigenschaft, die sich selbst im Gefängnishof zeigt, wo er lächelnd den Austausch mit Mitinsassen suchte. Seine jüngsten Worte über einen nüchternen, friedlichen Lebensweg knüpfen an dieses Bild an und stellen den persönlichen Anspruch in den Mittelpunkt.

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker