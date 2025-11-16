Nach Debüt im Reality-TV: Hat Alessandra Riili schon genug?

Alessandra Riili hat sich mit ihrer Teilnahme bei Der Promihof erstmals in die Reality-TV-Welt begeben. Im Gespräch mit Promiflash beschrieb die Newcomerin den Einstieg als "extrem intensiv". Gedreht wurde in Polen, wo sie mit den anderen Kandidaten rund um die Uhr zusammenlebte und von Kameras begleitet wurde. Obwohl sie krankheitsbedingt vorzeitig aussteigen musste, fällt Alessandras Fazit überraschend positiv aus: "Aber ich hatte dennoch sehr viel Spaß", sagte sie.

Im Gespräch wurde deutlicher, was die Zeit auf dem Hof so fordernd machte. Vor allem die Bedingungen vor Ort setzten der Teilnehmerin zu. "Die Temperaturen in Polen waren schlimm, es war so kalt! Dann noch die kalten Duschen", erzählte Alessandra über die täglichen Strapazen. Dazu kamen Mitbewohner, die gelegentlich an den Nerven zerrten. Dennoch sei sie offen für neue Projekte: "Wer weiß, vielleicht sieht man mich ja nochmal irgendwo", erklärte sie.

Auch Alessandras Schwester Jenefer (32) hat sich zum TV-Debüt der Newcomerin geäußert. "Sie war stolz! Sie weiß, dass ich echt bin und mich nicht verstelle. Sie meinte, ich hab's genauso gemacht, wie sie's erwartet hat", verriet Alessandra über die Reaktion der Schauspielerin. Diese Unterstützung war für die Teilnehmerin besonders wertvoll, denn Jenefer hat selbst bereits an mehreren Reality-TV-Formaten teilgenommen und konnte ihr vor dem Start der Show noch wichtige Tipps geben.

filmpool/RTL Alessandra Riili, "Köln 50667"-Darstellerin

RTLZWEI Saskia Beecks, Aurelia Lamprecht und Alessandra Riili und weitere Teilnehmer bei "Der Promihof"

Instagram / alessandra_riili Alessandra und Jenefer Riili

