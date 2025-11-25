Josh Brolin enthüllt gigantisches Rückentattoo beim Surfen

Beim Surfen in Santa Barbara sorgte Josh Brolin (57) am Samstag für Aufsehen, als er sein neues, großflächiges Rückentattoo zur Schau stellte, wie TMZ berichtet. Der berühmte Schauspieler öffnete seinen Neoprenanzug am Oberkörper und gewährte einen Blick auf ein beeindruckendes Kunstwerk: Ein Leuchtturm, der sich aus den Wellen erhebt, eingerahmt von Meerjungfrauen, prangt nun auf seinem Rücken. Dazu steht das Wort "aretê" – ein griechischer Begriff für Tugend und Erfüllung – zentral zwischen seinen Schulterblättern. Passanten und Fans zeigten sich begeistert von dem detailreichen Motiv, das den gesamten Rücken des Schauspielers einnimmt. Wer ein wenig durch Joshs Instagram-Profil scrollt, entdeckt in jüngster Vergangenheit immer wieder Posts, die sich mit Rückentattoos und den Inhalten von "aretê" beschäftigen.

Auffällig ist die Dimension des Kunstwerks, das an Ben Afflecks (53) farbenprächtiges Phoenix-Tattoo erinnert, das ebenfalls den gesamten Rücken bedeckt. Noch vor einem Jahr ließ der Avengers-Star ein altes Schultertattoo entfernen, das er in den sozialen Medien als "bulls***" bezeichnete. Mit seinem neuen Rückenbild scheint der Schauspieler eine andere Richtung eingeschlagen zu haben. Auch die Art und Weise, wie das Tattoo präsentiert wurde, passt zu Josh: ganz lässig und ohne großes Aufhebens, während er den Ritt auf den Wellen genoss. Über den Künstler hinter der beeindruckenden Arbeit machte Josh bisher keine Angaben.

Erst kürzlich schlüpfte er selbst in die Rolle des Künstlers, als er ein erstes Tattoo auf den Arm eines Freundes stach – ein ungewöhnliches Erlebnis, über das er humorvoll berichtete. Der vierfache Vater teilt sein Leben zwischen Arbeit, Familie und einfachen Momenten im Alltag, zu denen offenbar auch das Meer gehört. Surfen ist für den Hollywood-Star mehr als Kulisse, es ist Routine – Fotos vom Wochenende zeigen ihn entspannt mit Board unterm Arm, die Sonne im Rücken. Er zeigt sich wiederkehrend nahbar und authentisch und ist genau deswegen besonders beliebt bei seinen Fans.

