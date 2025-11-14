Promihof-Drama: Nadja zerlegt Emma und Tims TV-Romanze

In der aktuellen Staffel der Gameshow Der Promihof sorgt das Verhalten von Tim Kühnel und Emma Fernlund (24) für Wirbel. Die beiden Reality-TV-Stars kamen sich mehrfach vor laufender Kamera näher, was nicht nur bei ihren Mitstreitern für Unmut sorgt. Nadja Großmann, die ebenfalls Teil der Show war, übte nun in einem Interview mit Promiflash scharfe Kritik: "Emma springt gefühlt von Format zu Format und hofft, über gewisse Aktionen mit Männern Sendezeit zu generieren – was bei ihr ja auch klappt." Sie fügte außerdem an, dass Emma sich durch widersprüchliche Aussagen unglaubwürdig mache.

Auch für Tim fand Nadja, die den Promihof vorzeitig verlassen musste, klare Worte und ließ kein gutes Haar an dem Realitystar: "Tim ist für mich einfach kein Typ mit Ausstrahlung und eine absolute Schlaftablette." Laut ihrer Aussage habe sie sich bewusst nicht in die Liaison der beiden eingemischt. "Hätte ich gewollt, hätte ich mich dazwischen schalten können – er wäre sicherlich nicht abgeneigt gewesen", resümierte die Reality-Beauty und erinnerte sich an ein gemeinsames Format mit Tim. "Aber das war bei AYTO mal witzig, mehr auch nicht." Schließlich kam Nadja nüchtern zu einem eindeutigen Fazit, denn ihrer Meinung nach gehe es den beiden vor allem um Sendezeit: "Die beiden haben für Sendezeit alles gegeben – Glückwunsch dazu."

Bereits zuvor hatten andere Teilnehmer Kritik an dem Verhalten der beiden geäußert, da ihre intimen Momente mitten in der Nacht für Unruhe im Haus sorgten. Sie ließen ihrer Zuneigung freien Lauf – inklusive leidenschaftlicher Küsse und Berührungen. Das stieß vor allem Mitstreiter Paco Herb sauer auf. Einige Fans stempelten die Aktionen überdies als "peinlich" ab. Auch Nadja, die 2023 ihre TV-Karriere als Teilnehmerin der RTL+-Show Love Fool startete, wirkt in ihrer Kritik deutlich genervt, während Tim und die ehemalige Temptation Island-Verführerin Emma, die sich dieses Jahr erst von Umut Tekin (28) getrennt hat, bislang nach außen hin ihre vermeintliche Beziehung nicht kommentieren.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Nadja Großmann bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

Collage: Action press/ Action Press Emma Fernlund und Umut Tekin