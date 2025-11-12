Wirrer Beitrag: Britney Spears steckte Wochen in Mexiko fest

Britney Spears (43) ist zurück auf Instagram – und erklärt in einem neuen Clip, warum sie zuletzt von der Bildfläche verschwunden war. Die Sängerin berichtet, sie sei zwei Wochen in Mexiko festgesessen, während ihr Account zeitweise komplett verschwand und Fans rätselten, was los ist. Zu dem Video aus einem Schlafzimmer schreibt Britney: "Ich steckte zwei Wochen in Mexiko fest und habe meinen Kopf gegen die Wand gehauen." Sie spricht von den "Tiefen des Wahnsinns" und davon, niemandem vertraut zu haben. Zu sehen ist sie allein im Zimmer. Die Kommentare unter dem Beitrag sind deaktiviert, doch die Botschaft ist unüberhörbar.

In dem Clip trägt Britney eine blaue Bluse, einen winzigen Rock und einen braunen Wildlederhut, während sie mit britischem Akzent in die Kamera spricht und ihr Oberteil öffnet. "Es ist interessant zu sehen, was ein Mensch in verletzlichen Situationen macht", schrieb sie zu dem Beitrag. Auf demselben Tag folgten weitere Videos, darunter ein Tanzclip im selben Raum und Aufnahmen in Dessous. Bereits am Wochenende war Britney mit einem Lingerie-Post zurückgekehrt: "So viel ist dieses Jahr passiert, es ist verrückt", begann sie. Dass ihr Account davor kurz verschwunden war, erwähnte sie damals nicht. Vorausgegangen waren Diskussionen über ihr Wohlergehen und das Buch ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47), die laut Berichten als Auslöser galten.

Britney und Kevin waren von 2004 bis 2007 verheiratet und sind Eltern von Jayden James und Sean Preston. Kevin, einst ihr Background-Tänzer, schrieb in seinem Memoir über schwierige Zeiten und erhob Vorwürfe, die er mit Blick auf die gemeinsame Vergangenheit begründete. Britney wiederum wehrte sich auf Instagram gegen das, was sie als "ständiges Gaslighting" bezeichnete, und sprach offen über ihre verletzten Gefühle in Bezug auf die Distanz zu den Söhnen. "Zieh deinen Kreis und setz deine Grenzen", schrieb sie in einem der jüngsten Texte. Für die Anhänger ist ihr Account längst mehr als eine Bühne – er wirkt wie ein Tagebuch, in dem Britney ihre Sprache gefunden hat, so unverstellt, wie sie es möchte.

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Getty Images Britney Spears und Kevin Federline im Jahr 2004

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2024

