Das steckt hinter Britney Spears' Insta-Account-Verschwinden

Britney Spears (43) zieht die Reißleine: Nach einer Serie wütender Posts gegen ihren Ex-Mann Kevin Federline (47) und den Vorwürfen aus seinem neuen Buch war der Instagram-Account der Sängerin plötzlich für einige Tage verschwunden. Fans fragten sich, wie es ihr geht – und mit wem sie sich umgibt. Laut Insidern habe Britney eine Pause eingelegt, weil die Diskussionen um ihre Gesundheit und Kevins Memoiren an ihren Nerven gezerrt haben. "Sie musste aus den sozialen Medien raus, weil sie kurz davor war, auszurasten. Sie war verletzt, dass Leute ihre Beiträge benutzen, um ihre früheren Probleme mit psychischer Gesundheit gegen sie zu verwenden und sie zu verspotten", verriet ein Insider der Daily Mail.

Sie habe den Account selbst deaktiviert, erfuhr das Blatt, ihr kleines Umfeld habe sie dazu ermutigt. "Sie sieht alles, und es tut sehr weh, es ist traumatisch. Es ist triggernd. Es ist wirklich traurig, und am Ende des Tages ist es ihr immer noch wichtig, was die Leute über sie denken", erklärte die Quelle. Halt habe sie bei ihrem engen Vertrauten Cade Hudson gefunden, der sie seit Jahren begleitet und in ihrem engsten Kreis als Schutzschild gilt. Mittlerweile wurde der Account wieder reaktiviert.

Bis zu Britneys Verschwinden aus den sozialen Medien hatten ihre Posts immer wieder für Diskussionen gesorgt. Ein Instagram-Video, in dem die Popsängerin mit sichtbaren blauen Flecken und einem Verband am Knie tanzte, ließ Fans zuletzt besonders aufhorchen. In Bildunterschriften sprach sie offen Themen wie Hirnschäden an, aber auch die belastete Beziehung zu ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James. "Das ständige Gaslighting durch meinen Ex-Mann ist extrem verletzend und zermürbend", schrieb Britney kurz vor dem Verschwinden ihres Accounts. Besonders die Anschuldigungen aus Kevins neuem Buch, sie habe ihre Kinder gefährdet, hatten die Sängerin sichtlich getroffen.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin