Im Drama mit Kevin: Britney Spears löscht Instagram-Account

Britney Spears (43) hat am Sonntag ihr Instagram-Profil gelöscht und sorgt damit erneut für Schlagzeilen. Der Account der Popsängerin war zuvor bekannt für ihre oft unkonventionellen und emotionalen Posts, darunter jüngst ein Video, das sie tanzend mit blauen Flecken auf den Armen und einem Knieverband zeigte. Fans äußerten zunehmend Besorgnis, als Britney in ihren Bildunterschriften Themen wie Hirnschäden ansprach und ihren Ex-Mann Kevin Federline (47) sowie die angespannte Beziehung zu ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James thematisierte. Die Sängerin rechtfertigte sich zuletzt in empörten Worten gegen Vorwürfe aus Federlines Memoiren, die einige aufwühlende Behauptungen über sie enthalten.

In seinem Buch "You Thought You Knew" schildert Kevin, dass Britney während ihrer Ehe problematische Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben soll. Unter anderem wird behauptet, dass sie ihre Kinder gefährdet und sogar geschlagen haben soll. Britney reagierte auf Instagram auf die Vorwürfe: "Das ständige Gaslighting durch meinen Ex-Mann ist extrem verletzend und zermürbend." Sie äußerte zudem ihre tiefen Gefühle der Enttäuschung über die schwierige Beziehung zu ihren Söhnen. Sie betonte wiederholt, wie sehr sie sich ein Leben mit ihnen wünsche, und kritisierte gleichzeitig ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, die ihrer Meinung nach von falschen Darstellungen geprägt sei. Ihr Instagram-Profil war dabei ihr wichtigstes Sprachrohr, um sich an ihre Fans zu wenden – bis es plötzlich verschwand.

Die turbulente Geschichte von Britney und Kevin begann 2004 mit einer blitzschnellen Hochzeit, gefolgt von einer Scheidung 2007. Kevin, der das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder erhielt, ist heute Vater von insgesamt sechs Kindern. Britney, die im November 2021 offiziell aus ihrer 13 Jahre andauernden Vormundschaft entlassen wurde, hat in dieser Zeit mit vielen Herausforderungen gekämpft. Ihre Fans, die sie durch die #FreeBritney-Bewegung unterstützt hatten, zeigen sich nun erneut beunruhigt. Zahlreiche Kommentare im Netz rufen dazu auf, dass Britney die Hilfe und Ruhe bekommt, die sie benötigt, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears im April 2018

Anzeige Anzeige

Imago Kevin Federline beim G-Eazy Red Carpet am 10. Februar 2023