Holly Hagan teilt rührende Botschaft ihrer Schwester Darci

Holly Hagan (33) verbringt ihr erstes Weihnachten ohne ihre geliebte Schwester Darci – und lässt ihre Fans auf Instagram ganz nah an diesem bittersüßen Tag teilhaben. Die schwangere Reality-Darstellerin teilte am Montag eine festliche Familiengalerie aus ihrem Zuhause, in der vor allem ein Geschenk im Mittelpunkt steht: ein Kuscheltier, das noch von der verstorbenen Tante für Hollys zweijährigen Sohn Alpha-Jax ausgewählt wurde. Auf dem Teddy ist ein Foto von Darci zu sehen, wie sie ihren Neffen im Arm hält, daneben die rührenden Worte: "Mein kleiner bester Freund, ich liebe dich für immer, Darci." Dazu zeigt Holly, wie sie gemeinsam mit Ehemann Jacob Blyth Weihnachten feiert – nur zwei Monate nach Darcis Tod und kurz nachdem das Paar die Baby-News für ihr zweites Kind, ein Mädchen, öffentlich gemacht hat.

In der Bilderreihe spielt Alpha-Jax erst glücklich mit seinen Geschenken, bevor die Familie zum Festessen am Tisch zusammenkommt. Während draußen Lichterketten funkeln, hält die werdende Mutter den emotionalen Spagat fest: Trauer um Darci und Vorfreude auf neues Leben. Erst vor wenigen Tagen hatten Holly und Jacob mit einem Gender-Reveal-Clip ihre große Nachricht verkündet: Sie erwarten eine Tochter. Vor einem geschmückten Weihnachtsbaum zündete Jacob eine Konfettikanone, pinke Flocken füllten den Raum – und beide hielten ihren Sohn fest im Arm. "Ich hatte so sehr Mädchen-Vibes", gestand Holly in dem Video, das sie auf Instagram teilte. Auch der kleine Alpha-Jax hatte seinen Wunsch klar gemacht: eine Schwester. Die Aufnahme endet in Umarmungen, Tränen und leisen Jubelgesten, während im Wohnzimmer der Familienbaum leuchtet.

Holly, die durch Geordie Shore bekannt wurde, ringt seit Oktober öffentlich um Worte für ihren Schmerz. Sie beschrieb in einem TikTok-Clip, wie schwer es ihr fällt, in den Alltag und in ihre Arbeit in den sozialen Medien zurückzufinden, ohne jeden Post von der Trauer bestimmen zu lassen. Darci, die von Familie und Freunden als liebevolle, zugewandte Tante beschrieben wurde, hinterlässt eine Lücke, die auch an Weihnachten spürbar war. Der Name Darci Rose steckt in vielen Details, die Holly teilt – vom personalisierten Teddy bis zu den ruhigen Momenten am Tisch. In den vergangenen Wochen suchte die Familie vor allem Nähe zueinander, kleine Rituale halfen durch die Abende, die Holly als besonders schwer schilderte. Während sie nun eine Tochter erwartet, wächst mit der Vorfreude auch das Bedürfnis, Erinnerungen an Darci lebendig zu halten – im Geschichtenerzählen, in Fotos, in Geschenken, die bleiben.

Instagram / darciirosee Darci Rose und ihre Schwester Holly Hagan

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan zeigt einen Teddybären mit ihrem Sohn und ihrer verstorbenen Schwester Darci

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, ihr Mann Jacob Blyth und Sohn Alpha-Jax, Dezember 2025