Süße Fotos: Jim Curtis zeigt seine Liebe zu Jennifer Aniston

Jennifer Aniston (56) und Jim Curtis scheinen ihr neu gewonnenes Liebesglück in vollen Zügen zu genießen: Der Hypnotherapeut hat auf Instagram eine Reihe von Fotos von seiner 50. Geburtstagsfeier geteilt, darunter auch mehrere Aufnahmen, die seine Beziehung zur berühmten Schauspielerin auf eine herzerwärmende Weise veranschaulichen. Ein Bild zeigt Jennifer, wie sie ihn von hinten umarmt, auf einer anderen Aufnahme schauen sich beide tief in die Augen. "Wenn das ein Traum ist, will ich nicht aufwachen", schrieb Jim zu den Aufnahmen, unter denen sich in den Kommentaren rasch unzählige rote Herz-Emojis sammelten.

Die Beziehung der beiden wurde erst kürzlich von Jennifer selbst mit einem Instagram-Post bestätigt, nachdem Fans zuvor bereits über die romantische Verbindung spekuliert hatten. Die beiden hatten den Sommer offenbar mit Reisen und Treffen mit Freunden verbracht, darunter auch gemeinsam mit Jason Bateman (56) und dessen Frau Amanda Anka. Eine Quelle verriet gegenüber People, dass die Romanze der beiden "leicht und unkompliziert" sei. Zudem darf sich der Autor scheinbar über die volle Unterstützung von Jennifers Freunden freuen. "Er fügt sich perfekt ein", hieß es weiter.

Jennifer hat in Sachen Ehe schon einiges erlebt: Ihre erste Beziehung im Rampenlicht führte sie mit Brad Pitt (61), den sie 2000 heiratete. Fünf Jahre später gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt – ein Rosenkrieg blieb weitgehend aus. 2015 heiratete Jennifer den Schauspieler Justin Theroux (54), doch auch diese Ehe sollte nicht für immer halten: 2017 trennten sie sich einvernehmlich, ebenfalls ohne öffentliche Eskalationen. Trotz ihrer gescheiterten Ehen wirkt die Schauspielerin heute stärker denn je: mit allen Wassern gewaschen und definitiv bereit für ihr großes Los in der Liebe.

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017