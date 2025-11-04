So cool reagiert Ex Justin auf Jennifer Anistons neue Liebe

Jennifer Aniston (56) hat ihre Beziehung zu Jim Curtis offiziell gemacht. Die Schauspielerin postete am vergangenen Sonntag ein Schwarzweißfoto auf Instagram, das sie innig mit dem Hypnotherapeuten zeigt. In einer liebevollen Geste umarmt sie ihn von hinten, beide lächeln ausgelassen, während ihre Hände fest miteinander verschränkt sind. Mit den Worten "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich liebe dich" und einem roten Herz-Emoji gratulierte sie ihrem Partner zu seinem 50. Geburtstag. Jim reagierte auf den Post mit einem Emoji, das einen Kuss andeutet. Auch Jennifer Anistons Ex-Mann Justin Theroux (54) drückte seine Unterstützung subtil aus – er likte den Beitrag.

Bereits seit Mai gab es erste Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Jennifer und Jim. Seitdem wurden die beiden mehrfach zusammen gesichtet, unter anderem auf einer gemeinsamen Reise nach Mallorca im Juli sowie bei der Premiere der dritten Staffel von Jennifers Serie "The Morning Show". Freunde und Bewunderer der Schauspielerin reagierten begeistert auf die Nachricht einer neuen Liebe. Kommentatoren und prominente Freunde wie Amy Schumer (44) zeigten sich erfreut über Jennifers augenscheinliches Glück. "Wunderschönes Paar. Heilende, gütige Engel", schrieb Amy in ihrem Kommentar, während weitere Stars Herz-Emojis hinterließen.

Die Beziehung von Jennifer und Justin Theroux scheint auch Jahre nach der Trennung freundschaftlich geblieben zu sein. Das Paar, das zwischen 2015 und 2018 verheiratet war, gab bei der Scheidung an, weiterhin beste Freunde bleiben zu wollen. Tatsächlich pflegen die beiden bis heute Kontakt, feiern an Thanksgiving oft gemeinsam mit Freunden und scheinen das jeweils neue Glück des anderen zu unterstützen. Justin, der inzwischen mit Nicole Brydon Bloom (31) verheiratet ist, äußerte sich 2024 in einem Interview warmherzig über Jennifer: "Sie ist immer noch ein sehr wichtiger Mensch für mich, und ich schätze unsere Freundschaft sehr."

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Jennifer Aniston, Januar 2024