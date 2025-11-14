Ali Larter: Doppeltes Leben zwischen Hollywood und Idylle

Ali Larter (49), bekannt aus der Erfolgsserie "Landman", erzählt, wie sie das Pendeln zwischen den Dreharbeiten und ihrem Zuhause in Idaho meistert. Die Schauspielerin lebt mit ihrem Ehemann Hayes MacArthur (48) und den beiden gemeinsamen Kindern Teddy und Vivienne in einem traumhaften Haus in Sun Valley. Hier genießt sie die Ruhe der Natur und schätzt die Zeit, die sie mit ihrer Familie verbringen kann. "Es ist magisch", schwärmt Ali gegenüber People und beschreibt, wie sie die letzten sechs Wochen mit Yoga, Kochen, Wanderungen und den Fußballspielen ihrer Kinder verbracht hat.

Trotz des ländlichen und entspannten Lebens bringt der Arbeitsalltag Herausforderungen mit sich. Für die Dreharbeiten zu "Landman", die in Fort Worth, Texas, stattfinden, war Ali dieses Jahr fünf Monate von ihrer Familie getrennt. Doch mit ihrem Ehemann, der ebenfalls Schauspieler ist, hat sie ein starkes Team, das den Alltag gemeinsam managt. Als "unerschütterlichen Rückhalt" bezeichnet sie ihn und betont, wie wichtig ein verlässliches Miteinander für sie ist. "Wenn ich weg bin, hält er die Stellung, und wenn er weg ist, übernehme ich", sagt sie.

Beruflich läuft es für Ali gerade blendend, denn die zweite Staffel von "Landman" startet am 16. November auf Paramount+. Die Serie über die Ölförderung in Texas bietet ihr die Möglichkeit, an der Seite von Billy Bob Thornton (70) zu brillieren, den sie als "einen der besten Schauspieler der Branche" beschreibt. Ihre Rolle als Angela Norris, die selbstbewusste und impulsive Ex-Frau von Billy Bob Thorntons Charakter, fordert und inspiriert sie gleichermaßen. "Angela macht ihre eigenen Regeln und hat keine Angst vor Urteilen", erklärt Ali. Obwohl die Rolle herausfordernd sei, biete sie ihr eine erfrischende Freiheit und die Möglichkeit, verschiedene Facetten ihrer Schauspielkunst zu zeigen.

Getty Images Ali Larter bei einem Event in L.A. im Oktober 2019

Getty Images Ali Larter bei einem Event in Los Angeles im Januar 2020

Getty Images Billy Bob Thornton im Juli 2022