Ali Larters harter Workout-Plan für ihre Rolle in "Landman"

Ali Larter (49) macht kein Geheimnis daraus, wie viel Einsatz hinter ihrer Form für Taylor Sheridans Serie "Landman" steckt. "Ich stehe montags um 4:30 Uhr auf und gehe 30 Minuten joggen", erklärte sie gegenüber dem Magazin People. Dazu setzt sie auf eine eiweißreiche Ernährung und nannte sich lachend "eine dieser Protein-Mamas". "Ich arbeite wirklich hart, okay? Ich tue nicht so, als ob ich es nicht täte", sagte Ali. In der Paramount+-Serie spielt sie die wieder versöhnte Ex-Frau von Billy Bob Thornton (70). Staffel zwei feiert am 16. November Premiere.

Doch nicht nur die körperliche Fitness spielt eine zentrale Rolle. Wie Ali erklärte, ist es besonders wichtig, Selbstsicherheit auszustrahlen – auch in Szenen, in denen sie knapper bekleidet vor der Kamera steht. "Wenn ich mich so umsehe, sind die attraktivsten Frauen, die ich kenne, diejenigen, die selbstbewusst auftreten", so die Schauspielerin. Auf Instagram sorgte sie im Juni mit einem Trailer-Spiegelselfie im roten Bikini bei den Dreharbeiten zu Staffel zwei für Aufsehen. In der Bildunterschrift beschrieb sie ihr Ritual vor Bikini-Szenen: um 5:30 Uhr aufstehen, Selleriesaft und Kaffee, Workout, das Gesicht in Eiswasser tauchen – und um sieben Uhr ab zum Set.

Abseits des Rampenlichts führt Ali ein bewusst ruhiges Leben mit ihrer Familie in Idaho, wohin sie 2022 aus Hollywood umgezogen ist. Dort genießt die zweifache Mutter ihre Wochenenden in vollen Zügen, sei es bei langen Wanderungen, Yoga-Stunden oder einfach gemütlich im Bett. "An den Wochenenden breche ich komplett zusammen. Ich liege manchmal zwölf Stunden im Bett", erzählte sie. Sie betonte, dass dieser Ausgleich ihr dabei hilft, die anspruchsvollen Dreharbeiten durchzustehen.

Instagram / alilarter Ali Larter im Juni 2025

Getty Images Billy Bob Thornton im Juli 2022

Getty Images Ali Larter bei einem Event in Los Angeles im Januar 2020