Ali Larter verrät ihre Tipps für eine heiße Bikini-Figur

Ali Larter (49), bekannt aus der Serie "Landman", zog mit ihrem Selfie im roten Bikini auf Instagram alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin, die als Angela Norris in der von Taylor Sheridan geschaffenen Paramount+-Show auftritt, gewährte ihrer Fangemeinde von 907.000 Followern Einblicke in ihre Fitnessroutine. "Ich musste letzte Woche eine Bikiniszene für meine Show drehen. Eine Figur zu spielen, die sich so wohl in ihrem Körper fühlt, motiviert mich", schrieb sie zu ihrem Beitrag. Ihre Disziplin beginnt früh: Aufstehen um 5:30 Uhr, gefolgt von Selleriesaft, Kaffee und einem Fitnessprogramm bestehend aus Intervalllauf und Core-Übungen. Der gepostete Bikini-Schnappschuss stammt aus ihrem Trailer, inklusive der für die Rolle typischen Diamantkreuz-Kette, die Angela als "Rüstung" trägt.

Laut Ali, die bereits fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter wieder eine superschlanke Taille hatte, beinhaltet ihre Routine zudem zehn Minuten Atemübungen, um mental gestärkt ans Set zu gehen. Auch abseits des Drehs bleibt sie aktiv: Drei Tage pro Woche geht sie ca. acht Kilometer laufen, die restlichen Tage trainiert sie mit Gewichten. Die Vorbereitung auf ihre Rolle in "Landman", einer Serie, die den Ölboom in Westtexas thematisiert, sei jedoch kein Zuckerschlecken gewesen. In einem Interview scherzte sie, dass das Leben in den Bergen mit reichlich Fondue eine Herausforderung darstellte. Deshalb habe sie auch ihre Ernährung neu strukturiert: viel Protein, keine Zuckerbomben und nur am Wochenende mal einen Wodka-Martini. Diese disziplinierte Lebensweise habe ihr geholfen, sich optimal auf ihre Rolle vorzubereiten.

Neben ihren körperlichen Vorbereitungen lobte die Schauspielerin den kreativen Kopf hinter der Serie, Taylor Sheridan. Seine Fähigkeit, starke weibliche Figuren zu schreiben, mache das Ganze zu einer besonderen Erfahrung für Ali. In einem Interview mit Good Morning America erklärte sie: "Ich arbeite mit einem unglaublichen Cast und einer unfassbar talentierten Crew zusammen." Der Erfolg der Show, die bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde, und die positive Resonanz der Fans hätten sie besonders gefreut. Abseits der Kamera zeigt Ali immer wieder ihre Verbundenheit zu gesunder Lebensführung und fordert ihre Follower dazu auf, ebenfalls ihre besten Tipps für Fitness und Wohlbefinden zu teilen.

Instagram / alilarter Ali Larter im Juni 2025

Getty Images Ali Larter bei einem Event in L.A. im Oktober 2019

Getty Images Ali Larter im Oktober 2018

