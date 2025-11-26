"Love Island"-Star Jonny Mitchell ist erstmals Papa geworden

Jonny Mitchell, bekannt aus der dritten Staffel der UK-Show Love Island, ist zum ersten Mal Vater geworden. Auf Instagram teilte der 34-Jährige jetzt die freudige Nachricht mit seinen Fans: "Willkommen auf der Welt, mein Junge", schrieb er zu einer Sammlung niedlicher Fotos des Neugeborenen. Der Weg zur Geburt war allerdings alles andere als einfach: Ursprünglich plante das Paar eine Hausgeburt, doch Komplikationen machten einen Notkaiserschnitt erforderlich. Seine Freundin Simone Engelhardt verbrachte mehrere Tage in den Wehen, bevor der kleine Junge schließlich auf die Welt kam.

In seinem emotionalen Post beschrieb der Realitystar die schwierigen Tage vor der Geburt: "Mit all den Komplikationen, dem Stress, Schlafmangel und dabei zusehen zu müssen, wie jemand, den man liebt, leidet, gingen mir unzählige mögliche Ausgänge durch den Kopf." Am Ende sei er einfach dankbar, dass alles gut gegangen ist. Besonders rührend waren Jonnys Worte über seine Lebensgefährtin, die er für ihre Stärke bewunderte: "Vier Tage Wehen, immer wieder starke Schmerzen, eine Operation, um unseren Jungen zur Welt zu bringen, und selbst jetzt lässt sie es aussehen, als wäre es ganz einfach." Freunde wie Georgia Harrison (30) und Callum Jones, ehemalige "Love Island"-Kollegen, sowie zahlreiche Fans überschwemmten das Paar in den Kommentaren mit Glückwünschen.

Jonnys Liebesleben stand in der Vergangenheit bereits oft im Rampenlicht. Seine frühere Beziehung mit Danielle Zarb-Cousin war 2019 gescheitert, obwohl das Paar sogar verlobt war. Doch seitdem scheint der britische TV-Star sein Glück gefunden zu haben. In seinem Instagram-Post schwärmte er über sein neues Familienleben und teilte mit, wie bedeutend dieser Moment für ihn ist: "Erst jetzt beginnt alles zu sacken und real zu werden! Zeit für das nächste Kapitel."

Instagram / jonny_mitchelll1991 Jonny Mitchell mit seiner Partnerin Simone Engelhardt und ihrem Neugeborenen

Instagram / jonny_mitchelll1991 Jonny Mitchell mit seinem Sohn

Instagram / jonny_mitchelll1991 Jonny Mitchell und seine Freundin Simone Engelhardt