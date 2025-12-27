Rapperin Ice Spice träumt von einem Duett mit Beyoncé

Die Karriere von Ice Spice (25) ging in den vergangenen Jahren steil nach oben. Doch noch nicht alle Träume des Hip-Hop-Stars sind in Erfüllung gegangen. Im Gespräch mit Us Weekly verriet sie nun: "Ich würde gerne einen Song mit Beyoncé machen." Sie erzählte, dass sie schon als Kind zu der "Formation"-Interpretin aufgeschaut habe und sich heute nichts sehnlicher wünsche, als mit der Sängerin ins Studio zu gehen. Bislang kam es noch zu keiner Kollaboration der beiden Künstlerinnen, doch die Rapperin durfte schon mit Musikgrößen wie Taylor Swift (36) und Nicki Minaj (43) zusammenarbeiten.

Parallel feiert Ice Spice, die mit bürgerlichem Namen Isis Naija Gaston heißt, gerade einen ganz anderen Meilenstein: Im Kino ist sie mit ihrer ersten Synchronrolle in "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants" zu hören. "Es war mein erstes Mal als Sprecherin, also war ich einfach nur aufgeregt", sagte sie dem Magazin über die Dreharbeiten. Die Erfahrung sei für die Musikerin einzigartig gewesen.

Ice Spice gehört zu einer Riege von Newcomern, die sich auf Social Media einen Namen gemacht haben – und regelmäßig für Skandale sorgen. Ihr Song "Munch (Feelin' U)" ging 2022 viral auf TikTok. Seitdem konnte die 25-Jährige mehrere Hits landen. 2023 arbeitete sie dann mit Taylor am Remix von "Karma" zusammen und brachte die Tracks "Princess Diana" und "Barbie World" mit Nicki heraus. Im selben Jahr erreichte sie einen Rekord: Sie ist die einzige Rapperin, die 2023 vier Lieder gleichzeitig in den Top Ten der Billboard-Charts verbuchen konnte.

Paras Griffin/Getty Images for Bet, Kevin Winter/Getty Images Ice Spice und Beyoncé

Getty Images Ice Spice, Taylor Swift, Blake Lively und Ashley Avignone bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

Getty Images Ice Spice, Rapperin