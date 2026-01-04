Dieser "Pretty Little Liars"-Star ist mit Beyoncé verwandt

Schon gewusst? Bianca Lawson (46), bekannt aus der Erfolgsserie "Pretty Little Liars", und Musikikone Beyoncé (44) sind eine Familie – wenn auch nicht durch Blutsbande. Bianca ist die Tochter von Richard Lawson, der seit 2015 mit Beyoncés Mutter Tina Knowles (72) verheiratet ist. Durch diese Verbindung sind die beiden Stars also Stiefschwestern. In "Pretty Little Liars" war Bianca in der Rolle der Maya St. Germain zu sehen, der Freundin von Emily Fields, gespielt von Shay Mitchell (38).

Neben ihrer Rolle in "Pretty Little Liars" hat Bianca eine erfolgreiche Karriere in Film und Fernsehen aufgebaut und war in einer Vielzahl von Produktionen zu sehen. Ihre Verbindung zu Beyoncé bleibt jedoch eine der überraschendsten familiären Enthüllungen. Während Beyoncé als weltbekannte Sängerin und Produzentin immer wieder für ihre künstlerische Arbeit gefeiert wird, hat Bianca vor allem in der Schauspielszene Anerkennung gefunden.

Tina Knowles, die Mutter von Beyoncé und Solange Knowles (39), hat es sich stets zur Aufgabe gemacht, ihren Kindern Werte wie Respekt und Bodenständigkeit zu vermitteln. Auch als Richard Lawson in ihr Leben trat, erweiterte sich die Familie um neue Bande, die von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung geprägt sind. Tina gab in der Vergangenheit an, wie stolz sie darauf sei, eine enge Verbindung zu ihren Kindern und erweiterten Familienmitgliedern zu pflegen. In Interviews betonte sie oft, dass diese starken familiären Werte auch in den Karrieren und dem Verhalten ihrer Kinder sichtbar seien.

Getty Images Beyoncé, 2024

Imago Bianca Lawson bei den Glamour Women Of The Year Awards 2025

Getty Images Richard Lawson und Tina Knowles