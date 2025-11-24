Prinz William nutzt angeblich fiese Bezeichnung für Andrew

Das Familiendrama der britischen Royals und Prinz Charles' (77) Bruder Andrew (65) reißt nicht ab. Vor allem hinter verschlossenen Türen soll aus der Abneigung gegenüber dem Ex-Prinzen kein Hehl gemacht werden. Besonders der zukünftige Thronfolger Prinz William (43) nutze scharfe Worte. Im "The News Agents"-Podcast mit Jon Sopel und Lewis Goodall erzählte die Journalistin Emily Maitlis: "Mir wurde gesagt, dass er seinen Onkel als 'mehr als abscheulich' bezeichnet."

William habe "eine sehr klare Linie gezogen" und sehe den Schaden, den Andrew angerichtet habe, als immens an. Weiter heißt es, William wolle seinen Onkel vollständig aus der Monarchie heraushalten, wenn er König wird. "Was auch immer Charles tut oder nicht tut, ich glaube, dass sich die Beziehung unter der Herrschaft des nächsten Königs sehr stark verändern wird", überlegte die Reporterin während des Podcasts.

Auch eine weitere Quelle behauptete gegenüber OK! Magazine, dass Palastmitarbeiter Andrew als "gruseligen Bürgerlichen" verspotten. Ein Insider sprach davon, William sei nach dem überraschenden Erscheinen von Andrew und Sarah an der Seite ranghoher Royals bei der Trauerfeier von Herzogin Katharine von Kent "stinksauer" gewesen und wolle öffentlich nicht neben ihnen gesehen werden. Zudem wurde von langjährigen Spannungen berichtet – wegen angeblich unfreundlicher Bemerkungen von Andrew über Prinzessin Kate (43).

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024

Getty Images Prinz Andrew, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Königin Camilla im Jahr 2015