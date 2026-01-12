Krebs und Haarausfall: Patrice Aminati gibt Hoffnung

Ein offenes Foto, klare Worte und ein großer Wille: Patrice Aminati (30) hat auf Instagram ihren aktuellen Haarausfall gezeigt und zugleich eine Botschaft an alle Betroffenen geschickt. Die Modedesignerin und Influencerin, die nach der Trennung von Moderator Daniel Aminati (52) seit einigen Monaten mit Tochter Charly in Dresden lebt, spricht offen über ihre palliative Behandlung wegen schwarzen Hautkrebses – und macht Mut. "Für alle, die Ähnliches durchmachen: Bitte seid nicht traurig und haltet durch", schreibt Patrice zu dem Selfie, das kahle Stellen am Hinterkopf zeigt, die sie bei Auftritten häufig mit Perücken kaschiert. Und sie setzt einen Hoffnungssatz dahinter: "Haare können wieder nachwachsen." Ihr Update erreichte sie am Wochenende mit ihren Followern – ehrlich, direkt, ohne Filter.

Bereits Ende Dezember hatte Patrice im Gespräch mit Bild berichtet, dass die Bestrahlungen anschlagen: "Mir geht es seit dem 23. September gesundheitlich besser. Die Metastasen werden kleiner durch die Bestrahlungen. Mein Körper erholt sich. Meine Haare fangen an, nachzuwachsen." Auch auf Instagram nimmt sie ihre Community mit zu Perücken-Terminen und teilt, welche Nebenwirkungen sie begleiten. Seit der Trennung lebt sie mit Charly in einer Einliegerwohnung im Elternhaus in Dresden, wo sie "Alltag und jede Form von Normalität" feiert, wie sie schreibt. Ein spitzer Kommentar, es gebe einen neuen Mann, prallte ab – selbst Daniel habe gefragt: "Hast du einen Neuen?" Patrice machte deutlich, dass für sie derzeit anderes zählt: regelmäßige Arzttermine, Stabilität für ihr Kind und der Fokus auf die nächsten Therapieschritte.

Abseits der Diagnosen richtet sich Patrice ein Leben ein, das Halt gibt. In der "Mädchen-Wohnung" bei ihren Eltern hat sie mit ihrer Tochter kleine Rituale etabliert, die Kraft spenden – vom gemeinsamen Frühstück bis zum abendlichen Vorlesen. Die Influencerin, die ihre Community seit Jahren an Modeprojekten und Familienmomenten teilhaben lässt, zeigt nun auch die ruhigen Zwischentöne: kurze Spaziergänge, ein neues Kissen fürs Kinderbett, ein Lächeln im Flur. Solche Augenblicke teilt sie ungepolstert und nahbar – mit einer Botschaft, die über ihren Feed hinaus wirkt: Offenheit verbindet, und kleine Fortschritte verdienen Applaus, auch wenn der Weg länger ist.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, 2025

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Januar 2026

