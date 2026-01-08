Schwedisches Königspaar startet historisches Jahr mit Fotos

Das schwedische Königshaus hat nun neue Porträts von König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (82) veröffentlicht, die bei royalen Fans für Begeisterung sorgen. Die Bilder zeigen das Paar in festlicher Aufmachung auf Schloss Drottningholm in Stockholm. Dabei trägt der Monarch seine militärische Uniform, geschmückt mit Orden und Auszeichnungen der Königsfamilie, während Silvia in einem eleganten, tiefgrünen Spitzenkleid erstrahlt. Besonders auffällig: Das legendäre Braganza-Diadem sitzt als funkelnder Hingucker auf ihrem Haupt. Mit diesen Aufnahmen von Fotografin Elisabeth Toll möchte das Königspaar laut Hello gleich zwei bedeutende Anlässe im Jahr 2026 feiern: Carls 80. Geburtstag am 30. April und das 50-jährige Hochzeitsjubiläum am 19. Juni.

Um diese Meilensteine gebührend zu würdigen, sind bereits umfangreiche Feierlichkeiten geplant. So wird der 80. Geburtstag des Königs mit einem Dankgottesdienst und einem Gala-Dinner begangen. Auch die Goldene Hochzeit, die nur wenige Wochen später folgt, soll groß zelebriert werden. Am 13. Juni steht eine kirchliche Zeremonie an, gefolgt von einer feierlichen Kutschfahrt durch die Straßen Stockholms. Das Paar hatte sich 1972 bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt, wo Silvia als Trainingsmanagerin arbeitete. Ihre Hochzeit 1976 war zudem eine historische Premiere: Es war die erste Vermählung eines regierenden schwedischen Monarchen seit fast zwei Jahrhunderten.

Im Laufe ihrer Ehe haben Carl und Silvia nicht nur als Repräsentanten ihres Landes überzeugt, sondern auch eine enge Familienbande gepflegt. Sie sind Eltern von Prinzessin Victoria (48), Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Madeleine (43) und inzwischen Großeltern von neun Enkelkindern. Mit ihrer über Jahrzehnte bewahrten Eleganz haben sie sich zu einer der beliebtesten Königsfamilien Europas entwickelt. Zuletzt wurde Königin Silvia sogar mit einem Sonderpreis der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ausgezeichnet. Bundeskanzler Friedrich Merz (70) überreichte ihr dafür in Berlin eine Ehrung für ihr Engagement. Zwischen Ehrungen und Jubiläen darf das Königspaar nun also ein Jahr voller Feierlichkeiten erwarten.

