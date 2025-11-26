Zieht Anna-Maria Ferchichi mit der Familie nach Deutschland?

Seit Wochen wird über einen möglichen Rückzug von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) nach Deutschland spekuliert. Die Eheleute leben mit ihren acht Kindern aktuell in Dubai, sorgten jedoch kürzlich für Aufsehen, als sie ihr luxuriöses Anwesen in der Wüstenmetropole verkauften. Nun hat Anna-Maria in einer Instagram-Story selbst Stellung genommen. "Wir ziehen nicht zurück nach Deutschland!", stellte die Influencerin energisch klar und erklärte, dass sie dennoch einige Zeit in Deutschland verbringen werden – allerdings nur über die Weihnachtsferien und im Rahmen der Tour ihres Mannes.

In ihrem Statement ging die bekannte Achtfach-Mama auch auf die organisatorischen Details ein. Während zwei Fahrer und eine Haushälterin in Dubai bleiben, begleitet ein Teil ihres Personals die Familie nach Deutschland. "Die Nannys kommen mit nach Deutschland", verriet Anna-Maria weiter und ließ die Spekulationen über eine dauerhafte Rückkehr damit endgültig verstummen. Der temporäre Aufenthalt sei demnach rein pragmatischer Natur und füge sich in die beruflichen und familiären Planungen zu dieser Zeit ein.

Bereits seit einiger Zeit leben die Ferchichis in Dubai, wo sie sich mit ihrer Großfamilie ein neues Zuhause aufgebaut haben. Der Abschied von ihrem bisherigen Anwesen in der schillernden Stadt, das sie vor Kurzem an einen Käufer aus London veräußerten, erleichtert ihnen jedoch offenbar nicht die Entscheidung für einen Verbleib oder Ortswechsel. Der Rapper und die Schwester von Sarah Connor (45), die sich stets als Meinungsführerin auch in Alltagsdingen zeigt, haben sich mittlerweile an das Leben in Dubai angepasst. Dennoch betont Anna-Maria in Interviews immer wieder die enge Verbindung zu ihrer Heimat Deutschland, die sie geschäftlich oder familiär regelmäßig aufsuchen.

IMAGO / Agentur Baganz Anna-Maria Ferchichi und Bushido, September 2025

IMAGO / APress Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Familie im Urlaub