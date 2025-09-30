300 Millionen Streams: Blackpinks "Jump" stürmt Spotify

Was für ein Mega-Erfolg für Blackpink. Die Girlgroup gilt als eine der erfolgreichsten der K-Pop-Industrie und mit ihrem neuen Song "Jump" markieren sie diesen Status erneut. Der Ohrwurm wurde bereits am 11. Juli veröffentlicht und hat jetzt laut Angaben der Agentur YG Entertainment die 300-Millionen-Marke auf Spotify geknackt. Damit hat es nur rund 80 Tage gedauert, bis Blackpink einen neuen Rekord einfuhr – es ist einer der schnellsten Erfolge einer K-Pop-Girlgroup. Schon beim Release auf der Streaming-Plattform wurde klar, dass "Jump" in den kommenden Wochen die Charts dominieren wird: Der Song kletterte direkt auf Platz eins der Wochencharts und hält sich jetzt seit rund elf Wochen in den Top-Platzierungen.

Wirklich überraschend kommt der Erfolg für Blackpink nicht. Immerhin warteten die Blinks, die Fans der vier Mädels, rund drei Jahre auf einen neuen gemeinsamen Song – der letzte Song der ganzen Gruppe war "Shut Down" im Jahr 2022. Ganz auf neue Musik musste die Fangemeinde aber nicht verzichten. In der Zwischenzeit arbeiten die Bandmitglieder Jisoo (30), Rosé (28), Lisa (28) und Jennie (29) nämlich fleißig an ihren Solo-Karrieren und feierten so einige Erfolge und Meilensteine. So trat Lisa beispielsweise als erste K-Pop-Künstlerin bei den Oscars auf. Jennie feierte im März dieses Jahres ihr erstes Solo-Comeback, Rosé knackte im Februar die eine Milliarde YouTube-Aufrufe mit ihrem Solo-Hit "APT" und Jisoo durfte die Hauptrolle in dem K-Drama "Boyfriend on Demand" übernehmen.

Im Frühjahr feierte die Gruppe dann endlich ihre große Reunion – und das direkt mit einer Welttournee. Unter dem Titel "Deadline" besuchen die Vier 16 Städte in Südostasien, Nordamerika und sogar Europa. Ein Stopp in Deutschland ist bisher nicht geplant, allerdings kann eine Verlängerung der Tour wohl nicht ausgeschlossen werden. Der Auftritt in London stellt sogar einen neuen Eintrag in der Liste an Rekorden dar: Blackpink durfte als erste K-Pop-Girlgroup im legendären Wembley-Stadion vor rund 90.000 Zuschauern performen. Zuletzt stand die Boygroup BTS 2019 auf der berühmten Bühne.

Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023

Getty Images Rosé, Jennie, Jisoo und Lisa von Blackpink, August 2024

Getty Images Blackpink, K-Pop-Girlgroup

