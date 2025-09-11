BLACKPINK-Star Jennie Kim knackt 500 Millionen Song-Aufrufe

Jennie Kim (29) von der K-Pop-Sensation BLACKPINK erzielt mit ihrem Song "Like JENNIE" einen weiteren gigantischen Erfolg. Am 9. September erreichte die viral gefeierte Single laut Allkpop die unglaubliche Marke von 500 Millionen Streams auf Spotify. Der Track, der am 7. März 2025 als Teil des Debütalbums "Ruby" veröffentlicht wurde, knackte dieses beeindruckende Streaming-Ziel nach nur sechs Monaten und ist damit der erste K-Pop-Song des Jahres 2025, der diesen Meilenstein erreicht.

"Like JENNIE" ist bereits Jennies dritter großer Erfolg mit über 500 Millionen Spotify-Streams. Zuvor gelang ihr das mit den Hits "One Of The Girls" und "Solo". Doch der nächste Rekordhit scheint schon auf dem Weg zu sein: Ihr Song "Mantra" hat bisher ebenfalls beeindruckende 406 Millionen Streams gesammelt und könnte bald nachziehen. Damit untermauert Jennie nicht nur ihren Status als einflussreiche Künstlerin in der K-Pop-Welt, sondern auch als echtes Streaming-Phänomen.

Die Sängerin und Tänzerin ist längst mehr als nur ein Teil von BLACKPINK – sie hat sich auch als Solo-Künstlerin einen Namen gemacht. Ihre Fans, die sie liebevoll "Blinks" nennt, feiern sie für ihre charismatische Bühnenpräsenz und ihr außergewöhnliches Talent. Jennie, die bereits mit ihrer ersten Solosingle "Solo" Geschichte schrieb, zeigt sich stets dankbar für die Unterstützung ihrer weltweiten Fangemeinde. Mit ihrer Kombination aus Stil und musikalischem Feingefühl bleibt sie eine der aufregendsten Persönlichkeiten der globalen Musikszene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Kim auf dem Filmfestival in Cannes im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Kim beim Coachella 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Kim, K-Pop-Star