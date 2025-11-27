Gabriela Alves hatte noch nie Botox oder Beauty-Eingriffe

Gabriela Alves hat in einer Instagram-Fragerunde ein klares Statement abgegeben: Die Reality-TV-Bekanntheit beantwortete die Frage "Was hast du an dir machen lassen – auch Botox?" mit einer deutlichen Absage an Beauty-Eingriffe. Die Influencerin erklärte, sie habe "noch nie etwas an mir machen lassen" und sehe sich dafür auch nicht in dem Alter. Stattdessen betonte Gabriela ihre persönliche Haltung zu dem Thema und verwies auf ihren Glauben: "Ich habe eine gewisse Einstellung, das weiß jeder, der mich kennt und diese ist: Gott hat uns alle so gemacht, wie wir sind, aus einem bestimmten Grund."

Gleichzeitig machte sie Unterschiede zwischen Eingriffen deutlich: Operationen seien für sie etwas anderes als Botox. In Maßen könne Botox für sie vertretbar sein, "solange man noch so aussieht wie davor", alles darüber hinaus sehe sie kritisch. Sie stellte klar, dass ihre Haltung niemandem etwas vorschreiben solle: "Es muss nicht jeder so denken und jeder kann machen, was er möchte, aber das ist meine Denkweise."

Immer wieder ist das Thema Beauty-Eingriffe auf Social Media im Fokus. Zuletzt hatte Emma Fernlund (24) ganz offen über ihre jüngsten Veränderungen berichtet. In ihrer Social-Media-Story erklärte die Influencerin: "Ich habe Fox Eyes, Nase und Doppelkinn machen lassen." Ihre frisch operierten Bereiche zeigte sie zunächst nicht, weil sie noch geschwollen und verbunden waren. Trotzdem stellte Emma klar, dass es ihr den Umständen entsprechend gut ging, auch wenn die Heilung noch einige Zeit dauern würde. Mittlerweile zeigt sich die Blondine ohne Bedeckung im Gesicht – und muss seither einiges an Kritik einstecken.

Instagram / gabriela.alves.r Gabriela Alves,September 2025

IMAGO / Future Image Gabriela Alves, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

