Dame Judi Dench verschenkt rotes Höschen in Weihnachtsspot

Festlicher Scherz mit doppelter Star-Power: Dame Judi Dench (90) und Dame Imelda Staunton (69) überraschen in einem neuen Weihnachtsspot der Organisation ShelterBox mit einer frechen Pointe. In dem auf Instagram geteilten Clip sitzt Judi zu Hause, öffnet ein Geschenk und hält irritiert ein durchsichtiges, rotes Höschen in die Kamera. Dann lächelt sie und sagt: "Rot ist nicht meine Farbe." Die Schauspielerin verschenkt das Dessous kurzerhand weiter – an Imelda, die mit einer Geschenktüte samt Karte "Love, Judi x" im Schoß strahlt. Als sie das Höschen herauszieht, wird sie rot und fragt kichernd: "Es ist ein bisschen groß, oder?", bevor sie es beiseite wirft. Die Filmstars werben für die Katastrophenhilfe, die Menschen nach dem Verlust ihres Zuhauses mit wichtigen Alltagsgegenständen versorgt.

Der Clip setzt auf wohldosierten Humor und die Chemie der beiden Schauspielerinnen, um auf ein ernstes Thema aufmerksam zu machen. Auch privat schockte Judi ihre Fans zuletzt mit einer traurigen Nachricht: "Ich kann nicht mehr sehen", sagte sie laut der Daily Mail bei einem Auftritt im Theatre Royal in Bury St Edmunds. Sie leide an der unheilbaren Makuladegeneration, die das scharfe Sehen zunehmend beeinträchtige. "Wenn ich ins Theater gehe, kann ich nichts erkennen." Dennoch verfolge die Bühnenikone das Treiben ihrer Freundin Celia Imrie in der Show "Die Verräter" – mit Unterstützung: "Jemand hat mir erzählt, was passiert ist", erklärte der James Bond-Star.

Judi, die immer wieder Einblicke in ihren Alltag und ihr Engagement gibt, betont, wie wichtig es für Betroffene und deren Angehörige ist, Klarheit durch eine frühzeitige Diagnose zu erhalten. Und zwar nicht nur bei der Makuladegeneration, sondern auch bei Demenz. Es sei eine unerträgliche Belastung, ohne Antworten mit einer so schweren Krankheit konfrontiert zu sein. Sie appelliert an die Regierung, das Diagnoseverfahren zu verbessern, und macht klar, dass eine frühzeitige Erkennung den Betroffenen und ihren Familien ermöglicht, wertvolle Momente intensiver zu genießen. Eine Diagnose schaffe "Verständnis, Klarheit und ein gewisses Maß an Kontrolle", so Judi. Gleichzeitig zeigt sie in ihrem Schauspielkollegium, wie wichtig Humor und Leichtigkeit in schwierigen Zeiten sein können – eine Botschaft, die ihr Werbespot auf charmante Weise verkörpert.

Getty Images Judi Dench, Schauspielerin

Getty Images Imelda Staunton und Judi Dench bei der Vorführung von "Cranford" in der Directors Guild of America, Hollywood, 23. April 2008.

Getty Images Judi Dench und ihr Enkel Sam Williams bei den Oscars 2022