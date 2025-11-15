"Hohe Brüste": Kylie Kelce teilt lustigen Satz ihres Kindes

Kylie Kelce (33) hat in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" einen humorvollen und bodenständigen Einblick in ihren Familienalltag gegeben. In der Folge, die am 13. November veröffentlicht wurde, teilte sie eine amüsante Anekdote über ihre Kinder. "Nicht gelogen. Mein Kind hat mir gesagt, dass Jasons Brüste groß sind und meine hoch", erzählte Kylie schmunzelnd. Sie fügte hinzu: "Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Ich denke, ich weiß es, aber ich werde so tun, als ob ich es nicht wüsste." Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jason Kelce zieht Kylie vier Kinder groß.

Kylie hat sich in der Vergangenheit bereits offen über ihren Körper nach den Schwangerschaften geäußert. In einer früheren Podcast-Folge scherzte die Mutter von vier Kindern über ihre Zeit vor der Geburt der Kinder, als sie sich selbst als Teil des "itty bitty titty committees" bezeichnete. Sie erinnerte sich an Bemerkungen aus ihrer Jugend: "In der sechsten Klasse wurde mir gesagt, ich sei so flachbrüstig, dass ich sogar auf die Wand neidisch wäre – so viel dazu." Der Kontrast zu dieser früheren Zeit macht deutlich, wie sehr sich ihr Körper verändert hat. Trotzdem geht Kylie mit diesen Entwicklungen offenbar humorvoll um.

Auch Jason ist bekannt dafür, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Der ehemalige NFL-Profi hat kein Problem damit, seinen Oberkörper in der Öffentlichkeit zu zeigen – ob bei einem Spiel 2024, als er sein Shirt in der Privatloge auszog, oder mit seinem eigenen Kommentar vor dem Super Bowl 2025, als er auf eine Frage von TMZ Sports antwortete: "Offensichtlich bin ich derjenige, der Dekolleté zeigen wird." Das Paar, bekannt für seine sympathische Art, zeigt immer wieder, dass sie das Leben mit Humor nehmen und die kleinen Momente zu schätzen wissen.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Getty Images Jason und Kylie Kelce, Februar 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern