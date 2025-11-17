Kylie Kelce gibt Tipps für einen stressfreien Disney-Besuch

Warteschlangen, müde Beine, quengelnde Kinder? Nicht bei Kylie Kelce (33)! Die vierfache Mama teilt laut People in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" ihre goldenen Regeln für einen stressfreien Besuch in der Disney World. Ihr wichtigster Grundsatz: "Jeder Hintern braucht einen Sitz." Selbst für die Älteste nimmt Kylie immer einen Extra-Kinderwagen auf Reserve mit, der unter den großen Wagen passt – damit niemand stehenbleiben muss, wenn die Beine schlapp machen. Dazu rät Kylie, im Disney-Resort zu übernachten: bequeme Anreise, gute Frühstücksoptionen und Tickets für die Parkbahn, die bei ihren Mädchen ohnehin punktet. "Jede Fortbewegung, bei der ich nicht betteln muss, ist ein Gewinn", erklärt sie.

Ein weiterer Ratschlag der Vierfach-Mama: Eltern sollten immer dafür sorgen, dass kein Kind zu kurz kommt. So darf sich jedes ihrer Kinder vorab ein Lieblings-Erlebnis aussuchen, sei es eine Fahrt, ein Treffen mit Disney-Figuren oder eine bestimmte Show. Das sorge für aufregende Höhepunkte im Tagesablauf. Kylies vier Mädels erfreuen sich der 33-Jährigen zufolge vor allem an Erlebnissen wie der Kilimandscharo-Safari, der "Little Mermaid"-Fahrt oder dem "Frozen Sing-a-Long". Ein unkonventioneller, aber fest integrierter Stopp ihrer Familie sind die Rapunzel-Toiletten, die bei ihren Mädchen besonders beliebt sind.

Doch Kylie weiß auch: Mit vier Kindern läuft nicht immer alles rund. "Jetzt mal ehrlich: Viele sehen vier Kinder und denken, ich hätte alles im Griff. Hab ich nicht", räumt die ehemalige Hockeyspielerin ein, die seit 2018 mit dem Footballspieler Jason Kelce (38) verheiratet ist. Doch sie nimmt das Familien-Chaos mit Humor und rät anderen Müttern, sich selbst eine entspannte Auszeit zu gönnen, beispielsweise im Spa im Grand Floridian. "Nur so eine Idee", scherzt Kylie und fügt lachend hinzu: "Ich mach’s nicht. Vielleicht doch. Vielleicht sehe ich euch im Spa." Die Influencerin und Mutter von Finnley, Bennett, Elliotte und Wyatt gibt mit ihren Einblicken in den Disney-Alltag nicht nur Tipps, sondern zeigt auch, wie sie trotz vieler Herausforderungen den Familienspaß an erster Stelle hält.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

