Kuss oder nicht? Das lief bei Brenda Brinkmann und Musti

Beim großen Wiedersehen von Temptation Island VIP kochen die Emotionen hoch. Insbesondere als die Aufnahmen von Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch gezeigt werden, schauen alle ganz genau hin – Grund ist der vermeintliche Kuss von Brenda und dem Verführer Musti. In einer verwackelten Videosequenz ist auszumachen, wie er sich ihrem Kopf nähert. Als der Schmatzer zu hören ist, klappen einigen Kandidaten die Kinnladen herunter. Brenda beteuert daraufhin: "Musti hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben. Wir haben uns nicht auf den Mund geküsst. Das war’s, mehr war da nicht."

Ihr Ex-Freund Laurenz scheint ihr wenig Glauben zu schenken. Er fängt an zu lachen und seufzt: "Krass, Junge…" Auch Vanessa Nwattu (25) meldet Bedenken an – sie ist "schockiert" und zweifelt an, ob Brenda die Wahrheit sagt. "Weil du ja bislang immer meintest, da ist nichts passiert. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das stimmt...", gesteht sie. Laurenz kann sich die Notlüge seiner Ex-Freundin nur zu gut erklären: "Weil sie dachte, das wäre Off-Cam." Brenda lässt sich jedoch nicht beirren.

Die Kölnerin betont, sie habe die Zeit mit Musti zwar genossen, doch Gefühle habe sie keine für ihn gehabt. "Für mich war das wie ein Urlaub, der irgendwann vorbeigeht. Zu Hause hatten wir jetzt nicht vor, uns zu daten", beschreibt sie. Moderatorin Janin Ullmann (44) und Laurenz intervenieren erneut – immerhin hatten Brenda und Musti schon in der Show ein Treffen ausgemacht. Brenda meint, sie sei sich nicht sicher gewesen, ob Musti das ernst meint. Laurenz betont: "Es geht nicht darum, ob er das ernst meint. Es geht darum, dass du das ernst meinst. Das ist nicht okay."

Heute gehen Brenda und Laurenz getrennte Wege. Nach dem finalen Lagerfeuer drehten sie noch eine weitere Show zusammen – diesmal jedoch als Ex-Partner. Aus der Villa der Versuchung-Bekanntheit und dem Verführer wurde dennoch nichts, wie sie nun verrät. "Wir haben telefoniert. Wir haben uns bis heute nicht getroffen, aber wir sind seit Kurzem im Austausch", schildert Brenda die aktuelle Situation.

Anzeige Anzeige

Imago, RTL "Temptation Island VIP"-Kandidaten Brenda Brinkmann, Musti Collage

Anzeige Anzeige

RTL Verführer Mustafa und Brenda Brinkmann bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

Instagram / laurenz.pesch Reality-Star Laurenz Pesch 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025