Bilder im Auto: Wühlte Kim Virginias Gärtner in ihrem Müll?

Kim Virginia Grey (30) ist fassungslos – denn sie macht eine rätselhafte Entdeckung: In einer Instagram-Story zeigt die Reality-Bekanntheit alte Passfotos von sich – und zwar dort, wo sie niemand erwartet hätte. Die Bilder lagen plötzlich auf der Ablage eines Autos, das ihrem Gärtner gehört. Laut Kim hatte sie die Aufnahmen zuvor beim Ausmisten tief unten in einer Mülltüte verstaut. "Was ist hier los? Mein Herz pocht gerade richtig...", merkt Kim an. In den Clips ist außerdem ihre ungläubige Stimme zu hören: "Du veräppelst mich doch. Ich finde das gerade richtig gruselig. Das ist wirklich ganz krank."

Die Influencerin betont perplex, dass sie ihren Gärtner eigentlich "total" schätze und er sich liebevoll um ihre Hunde kümmere. "Ich versuche mir gerade plausible Gründe auszudenken", überlegt Kim weiter, fügt aber hinzu: "Mir fällt dazu aber leider nichts ein." Die Unterstützung im Garten und mit den Hunden stellte die Promis unter Palmen-Teilnehmerin Ende 2025 ein, kurz nachdem ihr Ehemann Nikola Grey (30) plötzlich abgehauen war.

Dass Kim auf Unterstützung angewiesen ist, kommt nicht von ungefähr: Mittlerweile lebt sie mit einem kleinen Rudel von vier Hunden zusammen. Die Influencerin zeigt ihre Vierbeiner regelmäßig beim Spielen, auf der Couch und beim Training. Besonders die Kinder aus der Nachbarschaft hätten in der Vergangenheit gerne bei Kim geklingelt, um die Hunde zu streicheln, erzählte sie. Doch aufgrund ihrer Haustiere eskalierte eine vorerst harmlos wirkende Situation plötzlich.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Getty Images Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025