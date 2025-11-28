Gisele Bündchen gönnt sich eine vierte luxuriöse Traumvilla

Gisele Bündchen (45) hat in Miami erneut zugeschlagen: Das Model hat sich laut der Daily Mail in Surfside ein weiteres Traumhaus für rund 14,5 Millionen Dollar (rund 12,5 Millionen Euro) gesichert – und zwar direkt neben ihrem aktuellen Zuhause. Die Villa verfügt über sechs Schlafzimmer und sechs Bäder, dazu kommen ein großzügiger Pool sowie ein privates Spa, in dem die dreifache Mama nach anstrengenden Tagen abschalten kann. Gisele lebt dort mit ihrem Freund Joaquim Valente (36), einem Jiu-Jitsu-Trainer aus Costa Rica, zusammen. Die Schlüsselübergabe soll jüngst erfolgt sein, der Neuzugang reiht sich als Haus Nummer vier in Florida in ihr Immobilien-Portfolio ein.

Giseles neue Adresse liegt in einer der begehrtesten Ecken Miamis, umgeben von Villen mit diskreten Zufahrten und sattgrünen Gärten. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen palmenbestandene Außenflächen, eine breite Terrasse am Wasser und einen Anlegesteg, der wie gemacht ist für Sundowner-Ausfahrten auf der Bay. In Immobilienanzeigen ist von "Top-of-the-line"-Ausstattung die Rede, inklusive Designküche und Rückzugsbereich. Gisele ist seit Jahren in Surfside heimisch und hat sich ein Netzwerk in der Nachbarschaft aufgebaut. Die Riege ums Eck kann sich sehen lassen: Auf Indian Creek lebt ihr Ex-Mann und Ex-NFL-Star Tom Brady (48) in einem Anwesen mit Tennisplatz und langem Dock, in Reichweite sind auch Schwergewichte wie Jeff Bezos (61). Im selben Umfeld wurden Gisele, Joaquim und Ivanka Trump (44) bereits gemeinsam auf einer Yacht gesichtet.

Privat hat sich für Gisele in den vergangenen Jahren viel verändert. Nach der Scheidung von Tom 2022 zeigte sie sich offen über das Auseinandergehen. Gegenüber Vanity Fair sagte sie: "Manchmal wächst man zusammen; manchmal wächst man auseinander." Und weiter: "Mit der Zeit haben wir gemerkt, dass wir einfach unterschiedliche Dinge wollten." Das Model hatte bereits über 2.000 Magazin-Cover geziert und lief in über 800 Shows über den Catwalk. Um Toms Karriere in der NFL zu unterstützen, stellte Gisele ihre eigene Karriere lange hinten an. Seit Ende 2022 ist sie mit Joaquim liiert, im Juni 2023 machten beide ihre Beziehung öffentlich, im Februar kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Über die Familienplanung zitierte Page Six einen Insider aus Giseles Umfeld mit den Worten: "Das war unerwartet. Joaquim wollte schon immer eine Familie, also freut sie sich, ihm das geben zu können." Der Jiu-Jitsu-Trainer gilt als geduldig, verspielt und sehr verständnisvoll. Giseles Kinder aus ihrer Ehe mit Tom, Benjamin (14) und Vivien (11), sollen begeistert sein von Joaquim und bereits Unterricht bei ihm genommen haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Franca Fund Gala 2025 im Museum of Islamic Art in Doha: Gisele Bündchen

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Joaquim Valente und Gisele Bündchen, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019