Anne Hathaway schlichtet Streit am "Teufel trägt Prada"-Set

Am Wochenende schlüpfte Anne Hathaway (42) am Set des heiß ersehnten Sequels "Der Teufel trägt Prada 2" in New York in eine ungewohnte Rolle: die der Streitschlichterin. Als sie mehrere aufgebrachte Fotografen an einer Absperrung bemerkte, trat die Oscar-Preisträgerin entschlossen vor die Kameras. Wie ein Video zeigt, das unter anderem Daily Mail veröffentlichte, mahnte sie mit fester, aber freundlicher Stimme: "Wisst ihr, dass Kinder am Set sind? Jetzt beruhigen wir uns alle und haben einen schönen Tag zusammen." Ihr Appell, das Gezeter sofort zu beenden, sollte den jungen Darstellern eine entspannte Arbeitsatmosphäre sichern. Nach ihrer kurzen, aber eindringlichen Aufforderung kehrte Anne gelassen und mit einem Lächeln zu den Dreharbeiten zurück.

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem die Schauspielerin am Set einen spektakulären Sturz hingelegt hatte. Fans spekulierten zunächst, ob dieser inszeniert war, doch Anne selbst machte mit einem Instagram-Post schnell klar, dass sie einfach ausgerutscht war. Am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" geht es aber allgemein hoch her: Neben Stars wie Meryl Streep (76), Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) sorgt besonders die Chemie zwischen Anne und Neuzugang Patrick Brammall für Aufsehen. Die beiden wurden kürzlich beim Dreh einer romantischen Szene in Brooklyn gesichtet.

Anne begann ihre Karriere Anfang der 2000er mit Disney-Hits wie Plötzlich Prinzessin und zeigte früh, dass sie mehr kann als nur Teenie-Komödien. Mit Filmen wie "Brokeback Mountain" und "Rachels Hochzeit" bewies sie ihre Wandlungsfähigkeit und erhielt ihre erste Oscar-Nominierung. 2013 gewann sie schließlich den begehrten Goldjungen für ihre berührende Darstellung der Fantine in "Les Misérables". Seither begeistert Anne in Blockbustern wie "The Dark Knight Rises" ebenso wie in feinsinnigen Dramen. Neben der Leinwand setzt sie sich leidenschaftlich für Frauenrechte und Bildung ein und gilt heute als eine der vielseitigsten und charismatischsten Schauspielerinnen Hollywoods.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerin Anne Hathaway am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" im August 2025 in New York

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Anne Hathaway mit Patrick Brammall am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"