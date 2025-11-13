Erster Teaser zu "Der Teufel trägt Prada 2" verrät Kinostart

Fans warten schon sehnsüchtig auf die Fortsetzung. Nun ist endlich der erste Teaser zu "Der Teufel trägt Prada 2" da – und sorgt bereits für Aufsehen. Im kurzen Clip ist zu sehen, wie Anne Hathaway (43) als Andy Sachs nach Meryl Streep (76) alias Miranda Priestly in einen Aufzug steigt. Mit einem markanten Satz zeigt Streep als mächtige Chefredakteurin einmal mehr ihren scharfen Humor: "Hat ja auch lange genug gedauert." Die beliebte Besetzung des Originals von 2006, darunter Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (65), wird auch in der Fortsetzung wieder dabei sein. Kinofans können sich schon jetzt auf den 1. Mai 2026 freuen, wenn der Film in die Kinos kommt.

Das Sequel knüpft an die Ereignisse des gefeierten Modefilms an und soll diesmal die Perspektive von Miranda Priestly näher beleuchten. Insbesondere die Herausforderungen durch den Niedergang der Printmedien stehen im Mittelpunkt. Neben den Rückkehrern aus dem ersten Teil haben sich weitere bekannte Namen dem Cast angeschlossen, darunter Kenneth Branagh (64), Simone Ashley (30), Lady Gaga (39) sowie Heidi Klum (52), die bereits am Set gesichtet wurde. Regie führt erneut David Frankel (66), während das Drehbuch von Aline Brosh McKenna stammt. Auch Tracie Thoms und Tibor Feldman werden wiederzusehen sein, begleitet von einer hochkarätigen Besetzung, die zusätzlich Stars wie Justin Theroux (54) und Lucy Liu (56) umfasst.

"Der Teufel trägt Prada" basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Lauren Weisberger aus dem Jahr 2003 und hat mit seinem charmanten Einblick in die glamouröse, doch gnadenlose Welt der Mode das Publikum damals weltweit begeistert. Die Fans erinnern sich sicher an die dynamische Beziehung zwischen der ehrgeizigen Andy und der unnahbaren, furchteinflößenden Miranda. Während Anne seitdem eine beeindruckende Karriere in Hollywood hingelegt hat, bleibt Meryl das unverwechselbare Gesicht der Reihe. Mit Spannung wird nun erwartet, welche Dynamiken die Fortsetzung bereithält und wie sich die Stars erneut auf der Leinwand behaupten.

IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

IMAGO / Independent Photo Agency Int. Anne Hathaway am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"