Meryl Streep begegnet "Miranda Priestly"-Inspo Anna Wintour

Meryl Streep (76) schlüpft wieder in die Rolle der ikonischen Miranda Priestly und sorgt damit für Begeisterung. Bei der Dolce & Gabbana-Modenschau in Mailand sitzt die Schauspielerin sogar im Look ihrer Figur aus "Der Teufel trägt Prada 2" in der ersten Reihe. Gekleidet in einen Lackparka, einen Leoparden-Gürtel und atemberaubende Stilettos zieht sie alle Blicke auf sich. Fans des erfolgreichen Films kommen hier voll auf ihre Kosten, besonders weil auch die ehemalige Chefredakteurin der US-amerikanischen Ausgabe der Vogue, Anna Wintour (75), die als Inspiration für die Priestly-Figur gilt, vor Ort war. Die beiden Modeikonen scheinen sich hinter den Kulissen blendend zu verstehen und umarmen sich herzlich, wie ein Instagram-Video der Vogue zeigt.

Neben Meryl ist auch Stanley Tucci (64), der damals die Rolle des Nigel in "Der Teufel trägt Prada" spielte, bei der Show zu sehen. Ebenso wie seine Kollegin trägt er ein Outfit, das an seine Filmfigur erinnert. Die Modenschau wird so zu einer Kulisse, die Realität und Filmfantasie miteinander verschmelzen lässt. Mit Gästen wie Bridgerton-Star Simone Ashley (30) und Supermodel Naomi Campbell (55) ist die Front-Row zudem prominent besetzt. Meryls stoische Haltung während der Show brachte ihr außerdem humorvolle Kommentare auf Social Media ein, die ihrer Filmfigur perfekt entsprechen. "Hat sie gelächelt?! Ich glaube, ich habe ein Lächeln gesehen! So etwas haben wir seit Tom Ford im Jahr 2001 nicht mehr gesehen", witzelte eine Userin in der Kommentarspalte.

Für die Fans des Mamma Mia-Stars ist es nicht das erste Mal, dass sie seit der Bekanntgabe der Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" in ihrer Paraderolle gesichtet wird. Bereits im Sommer fiel Meryl am Filmset in New York mit Mirandas unverkennbarer Eleganz und ihrem markanten weißen Haarschnitt auf. Ihr beeindruckendes Gespür für Mode und ihre Ausstrahlung machen sie weiterhin zu einer echten Stilikone – auch jenseits der Leinwand. Privat geht es bei der Oscar-Preisträgerin und vierfachen Mutter nach ihrem Ehe-Aus mit dem Bildhauer Don Gummer (78) auch wieder bergauf. Nach 45 Jahren Liebesglück mit dem Künstler und nach einigen Jahren als Single hat es wohl beim Dreh von "Only Murders in the Building" zwischen Meryl und Martin Short (75) gefunkt, wie ein Insider gegenüber Page Six verriet.

Collage: United Archives GmbH/ Action Press, Getty Images Meryl Streep trifft auf "Miranda Priestly"-Inspiration Anna Wintour, Collage.

Getty Images Schauspielerin Meryl Streep und ihr Ex-Mann Don Gummer

Getty Images Meryl Streep und Martin Short, August 2024