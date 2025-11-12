Anna-Maria Ferchichis Drillinge ignorierten ihre Geschenke

Geburtstagstrubel bei Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (47) in Dubai: Ihre Drillinge Leonora, Naima und Amaya sind vier Jahre alt geworden – und sorgten direkt am Morgen für eine Überraschung. Nach dem Ständchen bestaunten die drei zwar die liebevoll arrangierte Deko mit Ballons und Girlanden, ließen den großen Geschenkeberg aber komplett links liegen, wie die Achtfach-Mama auf Instagram erzählte. Anna-Maria hatte alles am Vorabend vorbereitet und war sich sicher: "Sie werden morgen ausflippen." Statt Auspacken hieß es dann jedoch erst mal Ignorieren – damit hatte die 43-Jährige nicht gerechnet.

In ihren Storys schilderte Anna-Maria die kuriose Szene staunend: "Die haben ihre Geschenke nicht mal angeschaut. Die standen da alle schön aufgebaut – die wollten die gar nicht auspacken", gab sie auf Instagram verdutzt zu. Nach der Schule kippte die Stimmung dann doch noch in Richtung Geschenkefieber: Am Nachmittag wurde die Zurückhaltung vergessen, die Päckchen nacheinander aufgerissen und die Überraschungen gefeiert.

Besonders emotional wurde es, als die Influencerin und der Rapper mit niedlichen Throwback-Fotos der Drillinge ihre Follower an diesem besonderen Tag teilhaben ließen. Anna-Maria zeigte ein Babyfoto aus dem Krankenhaus und schrieb: "Happy Birthday, meine Lieblinge! Kann nicht glauben, dass ihr schon vier seid." Auch Bushido teilte einen privaten Schnappschuss und wurde ungewohnt sentimental: "Happy Birthday. Heute vor vier Jahren. Immer noch ein Wunder."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Drillinge von Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juni 2025

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und ihre Drillinge