Diese Duos hatten laut Stefanie Schanzleh Sex im Sommerhaus

In einer Instagram-Fragerunde hat Stefanie Schanzleh, die mit ihrem Ehemann Silva Gonzalez (46) am Format Sommerhaus der Stars teilnimmt, intime Einblicke hinter die Kulissen der Show gegeben. Laut der Sängerin blieb es nicht nur bei spannenden Spielen und kamerabegleiteten Diskussionen – auch in den Schlafzimmern ging es heiß her. "Das Haus ist ja sehr klein und man kriegt wirklich alles mit und ich kann euch sagen: ja", antwortete sie auf die Frage, ob es im Sommerhaus Sex gegeben hätte. Sie verriet, dass Hanka Rackwitz (56) und ihr Partner Pierre es sich im Boxspringbett gemütlich gemacht hätten, um miteinander intim zu werden. Das sei im Haus kein Geheimnis gewesen, da die beiden selbst darüber gesprochen hätten. Auch Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen hätten neben ihrem Bett eine sportliche Nacht verbracht, wie Stefanie anmerkte.

Besonders die Ereignisse im Nachbarbett von Jennifer und Marvin stießen bei Stefanie auf gemischte Gefühle. "Das fand ich nicht so cool, weil wir direkt daneben lagen, aber wir haben geschlafen und nichts mitbekommen", schilderte sie und fügte hinzu: "Ich finde, das ist eine Respektsache, wenn man daneben schläft." Es scheint, als wären die nahestehenden Betten des Sommerhauses für solch private Momente eher weniger geeignet, worauf Stefanie dezent hinwies.

Das Sommerhaus der Stars ist bekannt für seine hitzigen Spiele und den Beziehungsstress der teilnehmenden Paare, aber auch für so manche leise Momente, die für Gesprächsstoff sorgen. Dass Jenny und Marvin miteinander intim wurden, stellte sich bereits vor einigen Folgen heraus, als Marvin am Morgen freudig bekannt gab: "Uns geht's gut heute Morgen. Ich hab' aber nicht viel geschlafen tatsächlich, wir waren sehr lange wach gestern Abend noch." Stefanie und Silva zeigen trotz solcher Situationen ein harmonisches Bild. Ob die beiden solche Enthüllungen weiterhin so gelassen kommentieren werden, bleibt abzuwarten, doch eines steht fest: Das Sommerhaus bleibt ein Ort, der Emotionen hochkochen lässt – auf die unterschiedlichste Art und Weise.

Anzeige Anzeige

RTL Stefanie Schanzleh, Kandidatin bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Hanka Rackwitz, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Oktober 2025

Anzeige