Stefanie bezeichnet Sommerhaus-Schubser von Silva als Humbug

Paulina Ljubas (28) hat mit ihren Vorwürfen gegen Silva Gonzalez (46) einiges an Aufsehen erregt. Die Teilnehmerin von Das Sommerhaus der Stars beschuldigte den Musiker, seine Frau Stefanie Schanzleh geschubst zu haben. Es sei während eines Streits mit Dennis Lodi passiert, der ebenfalls Teil der Realityshow ist. Laut Paulina soll die Szene von den Kameras eingefangen, aber nicht ausgestrahlt worden sein. Nun hat sich Stefanie selbst zum Vorfall geäußert und Paulinas Behauptungen in ihrer Instagram-Story als haltlos bezeichnet. "Paulina behauptet im Internet, dass Silva mich [...] geschubst hätte. [...] Glaubt ihr diesen Humbug?", fragte sie ihre Follower und startete eine Umfrage.

Die Diskussion hat sich damit weiter aufgeheizt, denn Stefanie scheint von Paulinas Darstellung wenig überzeugt. In ihrer Social-Media-Story forderte sie ihre Community dazu auf, ihre Meinung zu teilen. Sie fragte offen, ob die Zuschauer vermuten, dass RTL die besagte Szene tatsächlich herausgeschnitten habe oder ob die angebliche Schubs-Situation überhaupt stattgefunden hat. Dabei stellte sie gezielt infrage, ob Paulinas Darstellung glaubwürdig sei. Auch die Produktionsfirma und der Sender haben bisher keine Stellung zu den Vorwürfen bezogen, was die Spekulationen noch weiter anfeuert.

Die Meinungsverschiedenheit zwischen den Beteiligten sorgt für hitzige Diskussionen unter den Fans der Sendung. In der angesprochenen Episode hatte es tatsächlich eine Konfrontation zwischen Silva und Dennis gegeben, nachdem reichlich Alkohol geflossen war. Paulina warf Silva vor, Stefanie weggeschubst zu haben, als diese versucht habe, ihn in der Auseinandersetzung aufzuhalten. "Sie wollte ihn festhalten, er hat sie weggeschubst, sie ist zwei Meter zur Seite geflogen. Dann hat Stefanie Micha angeschrien, er solle mal helfen", deutete die 28-Jährige in einer früheren Instagram-Story an.

© Matthias Ewers Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025