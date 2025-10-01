Nach Eskalation: Silva Gonzalez entschuldigt sich bei Dennis

Silva Gonzalez (46) hat sich nach einem hitzigen Streit mit seinem Sommerhaus-Kollegen Dennis Lodi öffentlich entschuldigt. Der Musiker und Reality-TV-Star hatte Dennis zuvor im Netz schwerwiegend beleidigt. Nun rudert Silva zurück und entschuldigt sich in einem gemeinsam mit seiner Frau Stefanie Schanzleh aufgenommenen Video. Zunächst ergreift Stefanie das Wort: "Silva und ich sind im Sommerhaus als Paar, als Team aufgetreten, und ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er in schwierigen Situationen hinter mir steht und mich auch verteidigt. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch davon distanzieren, was Silva letzte Nacht in seiner Story gedroppt hat – die Beleidigungen, die gegen Dennis gingen."

In dem emotionalen Statement übernahm schließlich auch Silva die Verantwortung für sein Verhalten. "Dafür möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen bei allen und auch bei Dennis. Das war echt beschissen von mir, ich habe mich von den Emotionen leiten lassen, habe sehr viel Alkohol getrunken. Und in diesem Suffkopf habe ich dann leider so eine Sche*ße von mir gegeben. Dafür möchte ich mich noch mal entschuldigen", erklärt Silva sichtlich betroffen und fügt hinzu: "Ich arbeite daran, ich mache Therapie weiter und muss das weiter bekämpfen."

Dennis hatte zuvor deutlich gemacht, dass er die Entgleisungen von Silva nicht auf sich sitzen lassen will und angekündigt, rechtliche Schritte einzuleiten. Auch Sam Dylan (34) hat nach Silvas Ausraster Konsequenzen gezogen. "Aus aktuellem Anlass: Wir dulden keine homophoben oder menschenverachtenden Aussagen", schrieb er auf dem offiziellen Instagram-Account seiner Show "Iconic Drama", in der Silva nicht mehr stattfinden darf.

Collage: RTL 2, RTLZWEI Collage: Silva Gonzalez und Dennis Lodi

Instagram / stefanieschanzleh Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez

RTL Dennis Lodi und Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025