Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale: Ende der Freundschaft?

Ashley Tisdale (40) und Vanessa Hudgens (37) galten jahrelang als unzertrennliches Dreamteam. Umso größer war die Verwunderung ihrer Fans, als Ashley im Dezember 2023 plötzlich bei Vanessas romantischer Hochzeit mit Baseballstar Cole Tucker (29) fehlte. Während Vanessa in Mexiko "Ja" sagte, blieb der Platz für die frühere High School Musical-Kollegin leer. Spätestens da fragten sich Fans weltweit: Haben die früheren BFFs heimlich ihre Freundschaft beendet – und wenn ja, warum sprechen die zwei Kultstars heute kaum noch miteinander?

Laut The Sun soll die Freundschaft endgültig gebröckelt sein, als Vanessa sich 2020 von Austin Butler (34) trennte. Ashley ist seit Jahren eng mit Austin befreundet, was laut dem Bericht zu Spannungen geführt haben soll. Demnach fühlte sich Vanessa in jener Phase weniger gestützt, während Ashley sich stärker auf sich und ihre Familie konzentrierte. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht. 2024 meldete sich Ashley dann selbst zu den Gerüchten zu Wort. In der Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" erklärte die Schauspielerin, sie habe Vanessa "schon lange nicht mehr gesehen" und führte den Abstand vor allem auf ihre vollen Terminkalender und ihren Alltag als Mutter zurück.

Dabei begann alles märchenhaft: Schon ein Jahr vor ihrem Durchbruch standen die beiden gemeinsam für einen Sears-Werbespot vor der Kamera und verstanden sich auf Anhieb blendend. 2006 wurden sie dann durch "High School Musical" als Sharpay und Gabriella zu den berühmtesten Gegenspielerinnen einer ganzen Generation. Jahre später krönte Ashley ihre Freundschaft, als sie Vanessa 2014 zu einer ihrer Brautjungfern bei der Hochzeit mit Musiker Christopher French (43) machte. Noch 2019 schwärmte Ashley im Magazin Us Weekly von der "Verbindung" zwischen ihnen und nannte Vanessa eine ihrer besten Freundinnen. Doch die einst so enge Freundschaft zu Vanessa ist nicht die einzige, die zerbrochen ist: Ashley beendete zuletzt auch ihre Bindung zu der prominenten Müttergruppe, der sie zuvor angehörte.

Arturo Holmes/Getty Images, Jon Kopaloff/Getty Images for Teen Vogue Collage: Vanessa Hudgens und Ashley Tisdale

Getty Images Austin Butler und Vanessa Hudgens im Dezember 2018

Getty Images Ashley Tisdale and Vanessa Hudgens, Schauspielerinnen