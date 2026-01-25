Cole Tucker schwärmt vom Familienleben mit zwei Kindern

Der ehemalige Profi-Baseballspieler Cole Tucker (29) hat das Spielfeld gegen den Wickeltisch getauscht und führt nun einen ganz anderen Kampf. Im Podcast "Baseball Isn't Boring" gewährte der 29-Jährige seltene Einblicke in seinen turbulenten Alltag als zweifacher Vater. Mit seiner berühmten Ehefrau Vanessa Hudgens (37) jongliert er zwischen einem anderthalbjährigen Sohn und seiner im November 2025 geborenen Tochter. "Ich bin mitten im Kampf", gestand Tucker augenzwinkernd und machte damit deutlich, wie anspruchsvoll das Familienleben derzeit ist. Der frühere Pittsburgh Pirates-Spieler, der seine Karriere im Mai 2025 beendete, scheint den Wechsel vom Profisport zur Vollzeit-Vaterschaft jedoch mit Humor zu meistern.

Während viele erwarten würden, dass Cole seinen Sohn automatisch zum Baseball drängt, überrascht der stolze Papa mit einer ganz anderen Einstellung. Der Mini wirbelt bereits zwischen Schlagzeug, Klavier, Gitarre, Baseball-Tee und Basketballkorb umher. Sport und Musik gehören fest zum Tagesprogramm in der Familie. Der ehemalige Sportprofi betont dabei immer wieder, dass es ihm nicht um Leistungsdruck geht, sondern darum, seinem Sohn alle Türen zu öffnen. "Ich will, dass er tut, was er möchte, aber meine Frau und ich möchten ihm so viel wie möglich zeigen", so Cole. Vom Baseball soll der Sprössling vor allem Gemeinschaftsgefühl und Selbstwert lernen. Beim Spiel erfahre man schließlich "so viel über sich selbst und das Miteinander."

Cole zeigt sich als Vater, der aus eigener Erfahrung weiß, wie wichtig es ist, eigene Träume zu verfolgen. "Meine Frau und ich hatten beide Jobs, von denen uns Leute sagten, sie würden niemals wahr werden", reflektiert er über ihre unkonventionellen Karrierewege und ergänzt: "Was auch immer unsere Kinder tun wollen, wir werden sie unterstützen und lieben, egal was passiert." Dass Familie für Vanessa und den Sportler Priorität hat, zeigte sich schon nach der Geburt ihres zweiten Kindes, als die High School Musical-Darstellerin offen über "den wilden Ritt" sprach und anderen Müttern Respekt aussprach. Hinter den Kulissen pflegen die beiden eine bodenständige Routine, in der Musik im Wohnzimmer, Körbe im Flur und kleine Baseball-Schläge im Garten ganz selbstverständlich ihren Platz haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Cole Tucker, Baseball-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Baseballspieler Cole Tucker und Vanessa Hudgens, Schauspielerin