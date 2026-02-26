Die neue Jury bei "Grill den Henssler" sorgt für Spannung

Bei Grill den Henssler weht demnächst ein völlig neuer Wind im Studio: Alexander Herrmann, Joachim Llambi (61) und Jana Ina Zarrella (49) bilden das neue Trio, das als Jury sowohl Steffen Henssler (53) als auch die Promi-Kandidaten herausfordert. In der Auftaktfolge treten Reality-Stars Mike (33) und Leyla Heiter (29), Moderator Jochen Schropp (47) und Model Lilly Becker (49) gegen den Fernsehkoch an und versuchen, der strengen Jury ein paar der heiß begehrten Zehn-Punkte-Wertungen zu entlocken. Koch-Coach Johann Lafer (68) peitscht sein prominentes Team nach vorn. Ob das am Ende gegen die klare Kante der Jury reicht, bleibt abzuwarten. Wie VOX berichtet, läuft die erste Folge der 21. Staffel von "Grill den Henssler" am 1. März um 20:15 Uhr bei VOX oder ab sofort im Stream auf RTL+.

Schon vor dem ersten Gang ist klar: Diese Jury geht nicht auf Kuschelkurs. Steffen schwärmt im Interview von der neuen Konstellation: "Mit Jana Ina Zarrella bleibt eine starke Frau mit viel Ahnung dabei. Joachim Llambi hat schon im Sommer-Special bewiesen, wie viel Fachwissen er mitbringt. Und Alexander Herrmann liefert genau die Koch-Kompetenz in der Jury, die es braucht." Während Alexander die kulinarische Präzision betont, bringt Joachim seine bekannt messerscharfen Analysen aus "Let’s Dance" in die Studioküche. Seine Expertise kommt nicht von ungefähr: "Ich esse sehr gerne und stehe auch selbst ab und zu in der Küche", stellt er klar.

Abseits der Küchenschlacht bietet die Premiere auch Anlass für viele persönliche Einblicke. Jochen, einst Moderator von "Grill den Henssler", sucht nach dem Liebes-Aus neuen Mut. "Ich hatte einen wunderbaren Mann und da muss erst mal jemand rankommen. Ich probiere mich jetzt einfach ein bisschen aus und irgendwann kommt er dann hoffentlich um die Ecke", schildert er im Gespräch. Auch das Ehepaar Heiter gibt Einblicke in ihren Alltag. "Wir machen eigentlich alles gemeinsam – außer kochen", witzelt Leyla. Mike fügt trocken hinzu: "Leyla kocht, ich esse."

Den Schlusspunkt setzt Lilly Becker, die mit ihrem Dessert gegen den Koch-King antritt. Die Wahl-Düsseldorferin spricht offen über ihren Umzug aus dem teuren London und die harten letzten acht Jahre ihres Lebens. Trotz aller Rückschläge blickt sie voller Vorfreude auf ihren anstehenden 50. Geburtstag: "Aufhören ist keine Option", stellt sie klar. Ob ihr Mutzenmandeln-Rezept jedoch die hohen Erwartungen von Fachmann Alexander Herrmann und dem kritischen Joachim Llambi erfüllen kann, bleibt die große Frage des Abends. Eines ist sicher: Mit dieser Jury wird jeder Punkt zum harten Kampf!

RTL / Jörn Strojny Die neue "Grill den Henssler"-Jury: Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi

RTL Steffen Henssler tritt in der Auftaktfolge gegen Mike und Leyla Heiter, Jochen Schropp und Lilly Becker an

RTL Die "Grill den Henssler"-Jury: Alexander Herrmann, Jana Ina Zarrella und Joachim Llambi

RTL Mike und Leyla Heiter bei "Grill den Henssler"