Würden Marco Cerullo und Filip erneut zusammen ins TV gehen?

Reality-TV-Fans dürfen sich auf ein besonderes Wiedersehen freuen: Am 10. Januar wagen Marco Cerullo (37) und Filip Pavlovic (31) beim TV Total Turmspringen gemeinsam den Sprung ins Becken – zum allerersten Mal als festes Duo. Die zwei haben sich in Shows wie Bachelor in Paradise, dem Dschungelcamp und Love Island VIP einen Namen gemacht und reisen nun als Team nach Köln. Gefragt, ob es danach weitere gemeinsame TV-Auftritte geben könnte, ließ Marco gegenüber Promiflash keinen Zweifel: "Ja, definitiv." Die Chemie stimme, betont er – selbst wenn es hinter den Kulissen mal knistert.

Im Gespräch schildert Marco, wie aus einer Bekanntschaft vor der Kamera ein eingespieltes Team wurde: "Wir haben uns zwar nicht als Paar kennengelernt, aber dort kennengelernt und gemerkt, dass wir als Duo gut funktionieren – auch wenn es mal kracht." Für die Zukunft liebäugeln die zwei nach eigenen Worten besonders mit Formaten, in denen es zur Sache geht. "Es gibt einige spannende Formate, auf die wir Lust hätten, vor allem solche mit Action, Challenges oder Teamdynamik", ergänzt er. Das Turmspringen dürfte damit zur perfekten Probe für größere gemeinsame Aufgaben werden – Wettkampffeeling, Nervenkitzel und der Druck, als Team zu liefern, inklusive.

Der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat sprach mit Promiflash allerdings nicht nur über mögliche TV-Auftritte, sondern auch über den neuen Dschungelcamp-Cast. Als Ex-Dschungelcamper zeigte er sich gespannt auf das frische Kandidaten-Aufgebot. "Der Cast ist auf jeden Fall interessant gemischt. Einen klaren Favoriten habe ich aktuell noch nicht", betonte er. Gerade die Dynamik im Camp könne sich laut Marco schnell drehen, denn Allianzen und Sympathien entstünden oft über Nacht. Als Beispiel erinnert die TV-Bekanntheit an seine eigene Staffel, bei der er früh ausscheiden musste – ein Beweis dafür, wie unvorhersehbar das Publikum und die Stimmung im Dschungel sind.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Marco Cerullo und Filip Pavlovic, Realitystars

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Marco Cerullo, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Realitystar